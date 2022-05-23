عواد يمنع مفاجأة أسوان ويحمل الزمالك إلى نهائي كأس مصر

الإثنين، 23 مايو 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

محمد عواد حارس الزمالك

قاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك فريقه إلى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021، بالانتصار على أسوان.

وفاز الزمالك على أسوان بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون العرب ليتأهل لنهائي كأس مصر.

في انتظار الطرف الثاني بعد مواجهة الأهلي وبيراميدز، والفائز منها يلعب ضد بتروجت في نصف النهائي.

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وتألق محمد عواد حارس الزمالك خلال المباراة وتصدى لركلتي جزاء، منع بها أسوان من تحقيق المفاجأة وقاد الأبيض لنهائي البطولة.

وصف المباراة

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بادر أسوان بتهديد مرمى الزمالك بعدما قطع محمد جدو الكرة من محمود علاء وسددها بقوة لكن محمد عواد أبعدها إلى ركنية في الدقيقة 7.

ونفذ أسوان الركنية وأرسل محمد رزق عرضية قابلها جدو بضربة رأسية اصطدمت في القائم ثم تابعها مرة أخرى في الشباك البيضاء، ليسجل هدف التقدم لأسوان في الدقيقة 9.

بعد الهدف سيطر الزمالك على اللعب وهاجم بقوة من أجل إحراز التعادل.

وأنقذ الحارس خالد وليد فرصة خطيرة من أمام أوباما الذي لعب ضربة رأسية كادت تسكن الشباك.

واستمر ضغط الزمالك ومن ركنية للأبيض وصلت الكرة إلى الونش الذي قابلها بضربة رأسية قوية ومجددا أنقذها الحارس خالد وليد.

ليأتي هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 32 عن طريق محمود علاء.

وجاء الهدف من ركنية نفذها زيزو وقابلها محمد عبد الغني بضربة رأسية وصلت الكرة إلى محمود علاء ليتابعها في الشباك.

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وأشار الحكم إلى عدم احتساب الهدف بداعي التسلل، قبل أن يراجع الفيديو الكرة من جديد ويؤكد صحة هدف التعادل للأبيض.

وعقب الهدف واصل الزمالك الضغط بقوة وبهجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى زيزو الذي أرسلها إلى بنشرقي ليلعب عرضية قابلها أوباما بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 35.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ أسوان بنشاط هجومي في محاولة لإحراز هدف التعادل.

وحصل أسوان على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد خطأ ضد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك في الدقيقة 53.

وتقدم محمد رزق لتسديد الركلة لكن محمد عواد حارس الزمالك تصدى لها وأنقذ مرماه من هدف التعادل.

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وشارك عمر السعيد بدلا من حازم إمام في التبديل الأول للزمالك في الدقيقة 67.

ومرة جديدة حصل أسوان على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد عبد الغني على مهاجم الفريق الأزرق.

وتقدم هذه المرة أحمد دحروج لتسديد الكرة في الدقيقة 75، ومجددا نجح محمد عواد في التصدي للركلة بنجاح ليحافظ على تقدم الزمالك.

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وطالب لاعبو أسوان بالحصول على ركلة جزاء ثالثة ضد محمد أشرف، وبالفعل عاد الحكم لمراجعة الفيديو لكنه أشار إلى استمرار اللعب وعدم وجود خطأ.

وفي الدقائق الأخيرة شارك إسلام جابر وسيف جعفر بدلا من أشرف بنشرقي وأوباما.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، ليفوز الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر.

الزمالك كأس مصر أسوان محمد عواد
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