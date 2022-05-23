محرز: ليفربول فريق مجنون.. وأعلم أنهم يكرهوننا

شدد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على أن فريقه سيستمر في المنافسة على جميع البطولات في العام المقبل.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ويرى محرز بأن لولا وجود فريقه في المنافسة لكان ليفربول قد توج بجميع البطولات.

وقال محرز في تصريحات عبر شبكة "كانال +": "ليفربول فريق مجنون ورائع وأعلم إنهم يكرهوننا، لقد سئموا مننا لأننا لو لم نكن هنا لكانوا قد فازوا بكل شيء بكل عام لكننا هنا ولن نتركهم أبدا وسنكون هنا العام المقبل أيضا".

وتوج محرز بلقبه بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة برفقة مانشستر سيتي.

شدد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على أن فريقه سيستمر في المنافسة على جميع البطولات في العام المقبل.

وتوج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ويرى محرز بأن لولا وجود فريقه في المنافسة لكان ليفربول قد توج بجميع البطولات.

وقال محرز في تصريحات عبر شبكة "كانال +": "ليفربول فريق مجنون ورائع وأعلم إنهم يكرهوننا، لقد سئموا مننا لأننا لو لم نكن هنا لكانوا قد فازوا بكل شيء بكل عام لكننا هنا ولن نتركهم أبدا وسنكون هنا العام المقبل أيضا".

وتوج محرز بلقبه بالدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة برفقة مانشستر سيتي.

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