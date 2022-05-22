إديرسون وأليسون يتقاسمان جائزة القفاز الذهبي

الأحد، 22 مايو 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

أليسون بيكر وإديرسون مورايس

تقاسم الثنائي أليسون بيكر وإديرسون مورايس حارسي مرمى ليفربول ومانشستر سيتي جائزة القفاز الذهبي لموسم 2021-2022.

ودخل الثنائي المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بـ20 شباك نظيفة.

واستقبل أليسون هدفا من بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بعد ثلاث دقائق.

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وعادل ماتي كاش الكفة برأسية سكنت شباك إديرسون في الدقيقة 37.

وبذلك يتقاسم إديرسون وأليسون جائزة القفاز الذهبي.

وللموسم الرابع على التوالي، فاز حارس برازيلي بالجائزة بعد فوز إديرسون في الموسمين الماضيين وأليسون في 2018-2019.

البرازيل عادلت رقم إنجلترا وإسبانيا والتشيك كأكثر الدول فوزا بالقفاز الذهبي في البريميرليج (4 مرات).

وعادل إديرسون رقم بيبي رينا كثاني أكثر الحراس فوزا بالقفاز الذهبي خلف بيتر تشيك وجو هارت (4 مرات).

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