إديرسون وأليسون يتقاسمان جائزة القفاز الذهبي

تقاسم الثنائي أليسون بيكر وإديرسون مورايس حارسي مرمى ليفربول ومانشستر سيتي جائزة القفاز الذهبي لموسم 2021-2022.

ودخل الثنائي المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي بـ20 شباك نظيفة.

واستقبل أليسون هدفا من بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون بعد ثلاث دقائق.

وعادل ماتي كاش الكفة برأسية سكنت شباك إديرسون في الدقيقة 37.

وبذلك يتقاسم إديرسون وأليسون جائزة القفاز الذهبي.

Two incredible goalkeepers that couldn't be separated ⛔️ Your 2021/22 #PL Castrol Golden Glove winners: @Alissonbecker and Ederson! pic.twitter.com/uSRkkyO0PI — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

وللموسم الرابع على التوالي، فاز حارس برازيلي بالجائزة بعد فوز إديرسون في الموسمين الماضيين وأليسون في 2018-2019.

البرازيل عادلت رقم إنجلترا وإسبانيا والتشيك كأكثر الدول فوزا بالقفاز الذهبي في البريميرليج (4 مرات).

وعادل إديرسون رقم بيبي رينا كثاني أكثر الحراس فوزا بالقفاز الذهبي خلف بيتر تشيك وجو هارت (4 مرات).

اقرأ أيضا

صلاح هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

دوري جوندوجان

صلاح يجمع بين جائزتين

شراكة في القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي