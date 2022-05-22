هندرسون: لم نكن نعلم بنتيجة مباراة سيتي.. وأنظارنا ستتجه نحو نهائي الأبطال

شدد جوردان هندرسون قائد ليفربول على أن فريقه بدا المباراة أمام ولفرهامبتون بشكل سيئ قبل أن يعود ليحقق الانتصار ولكنه لم يكن كافيا.

وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ولكنه لم يكن كافيا لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كان يوما صعبا بالنسبة لنا، لم نلعب بشكل جيد وتأخرنا بهدف لكننا في النهاية تألقنا بشكل جيد. واصلنا المضي قدما ووجدنا طريقة للفوز كانت مرضية".

وأجاب عن سؤال هل كانوا على علم بنتيجة مان سيتي؟ "ليس حقا. كان الجمهور يهتف لكننا لم نعرف النتيجة. ركزنا على ما يتعين علينا القيام به وأنجزنا المهمة في النهاية".

وواصل "لقد كنا في هذا الموقف من قبل والأمر صعب عندما تستمر في سماع الهتافات. ظللنا نؤمن ووجدنا طريقة اليوم للحصول على النقاط الثلاث ولكن هذا لم يكن كافيا اليوم".

واستكمل "اللاعبون قدموا كل شيء حتى اليوم الأخير ولكن الأمر لم ينته كما أردنا. تهانينا للسيتي ولكن علينا التركيز الآن على نهائي الأبطال".

ويلعب ليفربول مع ريال مدريد 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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