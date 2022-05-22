قبل نهائي الأهلي.. الوداد يؤمن صدارة الدوري المغربي بالفوز على أولمبيك خريبكة

اختتم الوداد مبارياته في الدوري المغربي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا وفاز على أولمبيك خريبكة بهدف دون رد، في الجولة الـ24 من المسابقة.

ورفع الوداد رصيده إلى النقطة 53 في صدارة ترتيب الدوري المغربي، بفارق 4 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

وسجل جويل تسومو هدف فوز الوداد في الدقيقة 55 من المباراة.

وتعد المباراة هي الأخيرة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري.

وتقام مباراة نهائي إفريقيا في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة. بينما الإثيوبي باملاك تيسميا للفيديو.

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