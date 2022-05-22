جوارديولا: سر العودة؟ أخذت نصيحة جيدة من ريال مدريد.. ونحن أساطير

شدد بيب جوارديولا مازحا على أن السر خلف عودة والفوز بعد التأخر بهدفين أمام أستون فيلا هو الاتصال بريال مدريد وتلقي النصائح منهم.

وحقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "المباراة الأخيرة دائما ما تكون خاصة وتحمل الكثير من العاطفة، لقدم اقدم أستون فيلا كل شيء ولكن الهدف الأول غير المباراة وكان علينا التعامل مع الأمر".

وتابع "نحن أساطير، عندما تحقق الدوري 6 مرات في هذا الدوري في أربع مواسم فذلك لأن هؤلاء الرجال مميزون للغاية وسيتم ذكرهم".

واستمر "الفوز على أرضنا وأمام جماهيرنا هو الأفضل وفي اللحظة التي تعادلنا فيها كان لدينا شعور بأن لدينا فرصة لتسجيل الثالث".

وأضاف "حجم الإنجاز مرتبط بحجم منافسنا ولم أشاهد فريقا مثل ليفربول في حياتي، أبارك لهم لأنهم جعلونا أفضل وأفضل في كل جولة".

وشدد ليس لدي الطاقة أو الرغبة على التفكير في الموسم المقبل، الآن نحن الأبطال مرة أخرى".

وأردف "تسجيل ثلاثة أهداف في 5 دقائق؟ اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة".

وتابع "توقيع عقد جديد؟ أنا متعب حاليا، كل موسم يكون أصعب ولن أخون ذلك النادي أبدا، آمل أن نحتفل غدا في شوارع مانشستر بالسيجار والنبيذ، وسأجلب السيجار الخاص بي لا تقلق".

وأتم "نريد أن نهدي ذلك اللقب للـ 22 شخا الذين قتلوا في تفجيرات مانشستر منذ 3 سنوات".

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