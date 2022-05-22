جوارديولا: سر العودة؟ أخذت نصيحة جيدة من ريال مدريد.. ونحن أساطير

الأحد، 22 مايو 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مازحا على أن السر خلف عودة والفوز بعد التأخر بهدفين أمام أستون فيلا هو الاتصال بريال مدريد وتلقي النصائح منهم.

وحقق مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "المباراة الأخيرة دائما ما تكون خاصة وتحمل الكثير من العاطفة، لقدم اقدم أستون فيلا كل شيء ولكن الهدف الأول غير المباراة وكان علينا التعامل مع الأمر".

أخبار متعلقة
كلوب: لو تقدم مانشستر سيتي 5-0 في أول 10 دقائق لأصبحت ليلة طبيعية.. والوصافة قصة حياتي "ميجا هاتريك" تاريخية منها هدف أسطوري لـ بالوتيلي في الدوري التركي تليجراف: أرسنال يتفق مع النني لتجديد تعاقده

وتابع "نحن أساطير، عندما تحقق الدوري 6 مرات في هذا الدوري في أربع مواسم فذلك لأن هؤلاء الرجال مميزون للغاية وسيتم ذكرهم".

واستمر "الفوز على أرضنا وأمام جماهيرنا هو الأفضل وفي اللحظة التي تعادلنا فيها كان لدينا شعور بأن لدينا فرصة لتسجيل الثالث".

وأضاف "حجم الإنجاز مرتبط بحجم منافسنا ولم أشاهد فريقا مثل ليفربول في حياتي، أبارك لهم لأنهم جعلونا أفضل وأفضل في كل جولة".

وشدد ليس لدي الطاقة أو الرغبة على التفكير في الموسم المقبل، الآن نحن الأبطال مرة أخرى".

وأردف "تسجيل ثلاثة أهداف في 5 دقائق؟ اتصلت بريال مدريد وأعطوني نصيحة جيدة".

وتابع "توقيع عقد جديد؟ أنا متعب حاليا، كل موسم يكون أصعب ولن أخون ذلك النادي أبدا، آمل أن نحتفل غدا في شوارع مانشستر بالسيجار والنبيذ، وسأجلب السيجار الخاص بي لا تقلق".

وأتم "نريد أن نهدي ذلك اللقب للـ 22 شخا الذين قتلوا في تفجيرات مانشستر منذ 3 سنوات".

اقرأ أيضا:

إنجلترا باللون السماوي

عودة عبد الشافي للزمالك

صلاح يجاور أساطير الدوري الإنجليزي

صلاح يحصد لقبا آخر بخلاف الهداف

القرار الأخير بشأن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
نرشح لكم
رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي تين هاج: أستهدف إعادة مانشستر يونايتد إلى القمة ولكن إدانة كورت زوما بالاعتداء على قطه دي بروين يتوج بجائزة الأفضل في الموسم بصفوف سيتي تين هاج: هذا ما أريده من لاعبي مانشستر يونايتد لاعبو مانشستر سيتي يكشفون كواليس 14 دقيقة مجنونة قبل حسم لقب الدوري رسالة من محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
اتصالات بين أشرف صبحي ووزير الرياضة المغربي والخطيب للتنسيق بينهم قبل نهائي إفريقيا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
بنشرقي: قريبا ستعرفون الحقيقة الكاملة 23 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي 38 دقيقة | رياضات أخرى
أليجري حول عودة بوجبا: لن يعود إلى يوفنتوس لهذا السبب 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
رونالدينيو: تمنيت اللعب بجوار صلاح.. وهذه نصيحتي بخصوص مستقبله ساعة | الدوري الإنجليزي
طولان: ضغط المباريات سيقتل اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
رابطة الدوري الانجليزي توافق على بيع تشيليس لـ تود بويلي ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - احتفال بعيد ميلاد فيريرا.. وتعليمات خاصة لـ زيزو 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك