عودة برايتون بثلاثية تنقذ مانشستر يونايتد من دوري المؤتمر

الأحد، 22 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

احتفال جويل فيلتمان بهدف برايتون في مرمى وست هام

نجى مانشستر يونايتد من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد هزيمة وست هام أيضا الذي أفسح المجال ليحتل الأول المركز الخامس.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة من كريستال بالاس بهدف دون مقابل في الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر يوانيت المباراة بتشكيل أغلبه من العناصر البديلة وأبزرها اللاعب التونسي الشاب حنبعل مجبري.

سجل هدف كريستال بالاس الوحيد في المباراة ويلفريد زاها في الدقيقة الـ 37 بعد المرور بشكل رائع من دييجو دالوت ليسدد كرة أرضية في المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعرض وست هام للهزيمة أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير.

تقدم مايكل أنطونيو بالهدف الأول لوست هام في الدقيقة الـ 40 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل جويل فيلتمان لبرايتون بعد خمس دقائق فقط بتسديدة متابعا إبعاد الدفاع للكرة.

وفي الدقيقة الـ 80 أضاف باسكال جروس الهدف الثاني لبرايتون بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من داني ويلبيك لجروس الذي أنهى الكرة في الشباك.

وفي الوقت القاتل أنهى ويلبيك ثلاثية برايتون برأسية مستغلا عرضية رائعة من جروس.

بتلك النتائج تأهل مانشستر يونايتد للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس، بينما تأهل وست هام لدوري المؤتمر الأوروبي بعدما أنهى الدوري في المركز الساسد.

الترتيب النهائي للمراكز الـ 7 الأولى

1- مانشستر سيتي (93)

2- ليفربول (92)

3- تشيلسي (74)

5- توتنام (71)

6- مانشستر يونايتد (58)

7- وست هام (56)

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