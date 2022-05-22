شرطة ميرسيسايد تتدخل بعد استهداف فندق ليفربول بالألعاب النارية

الأحد، 22 مايو 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

ليفربول يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

أفادت جريدة ذا تايمز بأن شرطة ميرسيسايد تدخلت بعد استهداف فندق فريق ليفربول بالألعاب النارية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في الخامسة من مساء الأحد.

وذكرت ذا تايمز أن مجموعة من الألعاب النارية انطلقت بواسطة بعض الجماهير مجهولة الهوية الساعة 1:45 من صباح اليوم الختامي لموسم الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
راديو مونت كارلو: مفاوضات مباشرة بين أمير قطر وزيدان لتولي قيادة باريس سان جيرمان بيلد: 8 ملايين يورو تفصل بين برشلونة وليفاندوفسكي فيرناندينيو يستخدم تغريدة قديمة في توديع مانشستر سيتي "اللعب في ريال مدريد امتياز ليس للجميع".. كيف رد لاعبو الميرينجي على تجديد مبابي

الانفجارات أثارت انزعاج بعض سكان الفندق والمنطقة إلى أن تم استدعاء الشرطة.

ويأمل ليفربول أن يحقق أستون فيلا المفاجأة ويفوز أو يتعادل على مانشستر سيتي متصدر الدوري، ليحقق ليفربول اللقب في حالة فوزه على الذئاب.

فالصراع على أشده في البطولة الإنجليزية قبل جولة الختام يوم الأحد في ظل تصدر سيتي لجدول المسابقة برصيد 90 نقطة، مقابل 89 لملاحقه ليفربول.

ويحسم اسم بطل الدوري في الجولة الأخيرة والتي يلعب خلالها ليفربول ضد وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، ويستقبل فيها سيتي منافسه أستون فيلا.

وأفادت جريدة تليجراف بأن ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي سيكون في ملعب الاتحاد يوم الأحد مع الكأس الحقيقية للبطولة.

بينما سيكون بعض أعضاء الرابطة في ملعب أنفيلد ومعهم كأس أخرى في حالة فوز ليفربول باللقب.

وأشار التقرير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تنوي تحضير كل ملعب بكأس وميداليات يفوز بها من يتوج باللقب.

في نهاية موسم 2018-2019 حدث الأمر نفسه، حين دخل سيتي الجولة الأخيرة متفوقا على ليفربول بنقطة أيضا.

وقتها كان الاتحاد الإنجليزي ينوي تواجد كأس البطولة في طائرة هليكوبتر في منتصف المسافة بين الملعبين التي تبلغ 270 ميلا، لتتجه إلى الملعب الذي يشهد تتويج الفائز بالدوري لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

وينوي الاتحاد الإنجليزي تكرار ما حدث في نهاية موسم 2011-2012 حين تنافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

لو توج سيتي باللقب سيكون الرابع له في المواسم الـ5 الأخيرة.

فيما ستكون المرة الثانية لليفربول في المواسم الـ3 الأخيرة، لو تعثر رجال بيب جوارديولا أمام ستيفن جيرارد ولاعبيه.

ليفربول
نرشح لكم
ترينت: أنا معجب بـ سيتي.. وأود أن أراهم كفريق رائع بعد 20 عاما وليس الآن فيرناندينيو يستخدم تغريدة قديمة في توديع مانشستر سيتي ثلاث يشارك فيها صلاح.. 7 منافسات تنتظر الحسم في الأحد الناري لـ الدوري الإنجليزي أساطير الشمال - برباتوف وكاراجر وإيفرا وكاوت.. ليفربول يهزم مانشستر يونايتد في الموقعة الخيرية تفوق على صلاح.. دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي ماتا: لم نكن على قدر يونايتد.. وارتكبنا العديد من الأخطاء فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي موسم 2021-22 صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد
أخر الأخبار
غرناطة لـ في الجول: سنضم مغاربة جدد لتكرار تجربة براهيمي والعربي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كروس: ليفربول الآن أفضل مما كان عليه في 2018 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دي ماريا يوضح موقفه من الانضمام ليوفنتوس 43 دقيقة | الدوري الإيطالي
أطول دربي في التاريخ.. يوم حسم الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
ترينت: أنا معجب بـ سيتي.. وأود أن أراهم كفريق رائع بعد 20 عاما وليس الآن ساعة | الدوري الإنجليزي
أول إنجازات فريق بيكيه.. أندورا يتأهل إلى الدرجة الثانية في إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
شرطة ميرسيسايد تتدخل بعد استهداف فندق ليفربول بالألعاب النارية ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: مفاوضات مباشرة بين أمير قطر وزيدان لتولي قيادة باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 2 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية 4 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك