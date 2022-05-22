عبد الحفيظ: أتمنى أن يرد عبد الفتاح على تلك المعلومة.. وهل سيتم إلغاء عقوبتي بروح القانون؟

الأحد، 22 مايو 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرد على كل الحالات وتوضيح صحة المعلومة التي وصلت إليه والتي وصفها بالكارثة إن صحت.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري.

وتعرض سيد عبد الحفيظ للطرد في مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ليشاهد مواجهة إنبي من المدرجات.

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وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "أتمنى أن يرد عصام عبد الفتاح على كل الحالات وليس الأهلي فقط".

وأضاف "لم يصادف في مرة أن قال هناك خطأ من الحكام وسنصححه ولكن دائما ما يقول سأرد على الأهلي بالقانون".

وكشف عبد الحفيظ "لدي معلومة لو هي صحيحة ستكون كارثة، هل قلت في اجتماع الحكام الأخير إذا تحرك سيد عبد الحفيظ من على دكة البدلاء اطردوه؟".

وشدد "هل ذلك التصريح قيل بالفعل؟ وهل يصح ذلك؟ أمين عمر في مباراة الوداد وشباب بلوزداد عندما ذهب لمشاهدة الفيديو اعترضت دكة بدلاء الوداد بالكامل ولم يمنحهم بطاقة صفراء على الأقل".

وتابع "كنت على حق مع أمين عمر عندما سألته لماذا تذهب إلى تقنية الفيديو وليس من حقه أن يستدعيك لمن تعمل حساب؟ قام بطردي".

وتسائل مدير الكرة بالأهلي "عندما كنت على حق وتم طردي، هل الآن بروح القانون سيتم إلغاء الغرامة الموقعة عليّ؟ أعتقد أنه من حقي الأدبي لأن اعتراضي كان على حق".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "الجانب الإيجابي هو تحقيق الفوز بإصرار وعزيمة، زياد طارق قدّم ربع ساعة رائعة ونتمنى أن يكون القادم أفضل".

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