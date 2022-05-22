بيلد: 8 ملايين يورو تفصل بين برشلونة وليفاندوفسكي

أوضحت جريدة بيلد أن الفارق بين العرض الذي قدمه برشلونة لضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وما يطلبه النادي البافاري يبلغ نحو 8 ملايين يورو.

وأكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل).

وذكرت بيلد أن برشلونة تقدم بعرض رسمي لشراء ليفاندوفسكي مقابل 32 مليون يورو.

لكن بايرن يطلب 40 مليون يورو من أجل الاستغناء عن هدافه الأول.

فيما أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن بايرن رفض العرض الأول الذي قدمه برشلونة.

ومن المنتظر أن يرفع البلوجرانا عرضه من أجل ضم المهاجم البولندي بعدما أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن ليفا هو أحد أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، قال أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن عن ليفاندوفسكي: "نحن نعلم رغبته في الرحيل منذ فترة، ليس شيئا يسبب لنا الصداع".

وأضاف في تصريحات لقناة BR24sport "لقد قدمنا عرضا لوكيله، لكنه رفض هذا العرض".

وشدد "من حقه رفض العرض، لكن الحقيقة بكل بساطة هي أن لديه عقد معنا وسيلتزم به".

وتابع حارس بايرن السابق "نحن واضحون للغاية بشأن ذلك. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور هنا في بايرن ميونيخ. لا يوجد لاعب فوق النادي".

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

رئيس بايرن يرد على تصريحات ليفاندوفسكي بلهجة حادة

في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك هذا الموسم في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.