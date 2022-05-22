راديو مونت كارلو: مفاوضات مباشرة بين أمير قطر وزيدان لتولي قيادة باريس سان جيرمان

يسعى باريس سان جيرمان لأن يتولى زين الدين زيدان القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن رسميا أمس السبت عن تجديد تعاقد كيليان مبابي حتى 2025 لينهي الجدل حول اقترابه من ريال مدريد.

وكشفت راديو مونت كارلو الفرنسية عن مفاوضات مباشرة تجري بين تميم بن حمد أمير قطر وزين الدين زيدان لتولي منصب المدير الفني في باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن فرضية استمرار ديدييه ديشان في قيادة منتخب فرنسا عقب كأس العالم قد تقنع زيدان بالانضمام إلى باريس.

ووفقا لموقع Telefoot فإن زين الدين زيدان لن يذهب لقيادة باريس سان جيرمان رغم كونه المرشح الرئيسي لنادي العاصمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ديشان مع منتخب فرنسا بنهاية منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وارتبط اسم ديشان في تقارير فرنسية باحتمالية تجديد تعاقده مع منتخب فرنسا عقب كأس العالم.

وابتعد زيدان عن قيادة أي فريق هذا الموسم بعد رحيله عن ريال مدريد في يونيو 2021.

وحقق زيدان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ريال مدريد كما حقق لقب كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأوروبي مرتين.

وحصد المدرب الفرنسي بطولة الدوري الإسباني مرتين والسوبر الإسباني أيضا مرتين وجائزة أفضل مدرب في العالم مرتين.