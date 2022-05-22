أطول دربي في التاريخ.. يوم حسم الدوري الإيطالي بين ميلان وإنتر

"أطول دربي في التاريخ" هكذا وصفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية صراع حسم لقب الدوري الإيطالي أو الاسكوديتو بين ميلان وإنتر.

لم يمتد صراع الفريقين على لقب الدوري من قبل سوى مرة واحدة موسم 1950-51 وحسمه ميلان قبل جولة من النهاية أمام إنتر.

واليوم يصل الصراع لذروته وحتى الثانية الأخيرة من الموسم. 90 دقيقة متبقية واللقب سيبقى في ميلانو لكن لأي القطبين الأحمر أو الأزرق؟

ميلان – 83 نقطة ويواجه ساسولو خارج ملعبه (المركز الحادي عشر)

إنتر – 81 نقطة ويواجه سامبدوريا على ملعبه (المركز الخامس عشر)

أولا لنتعرف على جدول الترتيب

ميلان:

يمتلك الروسونيري فرصتين لحسم اللقب التاسع عشر في تاريخه.

الأولى: الفوز بأي نتيجة وهو لن ينظر ميلان لأي نتيجة قد يحققها إنتر.

الثانية: التعادل ويرفع رصيده إلى 84 نقطة.. في حال فاز إنتر سيتساوى الفريقان في نفس الرصيد لكن ميلان يتفوق في المواجهات المباشرة بعد التعادل ذهابا 1-1 والفوز إيابا 2-1.

إنتر:

فرصة وحيدة وهي الفوز على سامبدوريا بأي نتيجة مع انتظار خسارة ميلان ليتوج باللقب العشرين في تاريخه.

تاريخ المواجهات

ساسولو × ميلان

على ملعب مابي ستيديوم يحل ميلان ضيفا، ولم يخسر من النيروفيردي في آخر 5 مباريات إذ فاز في جميعها.

إنتر × سامبدوريا

على ملعب جوسيبي مياتزا لم يخسر إنتر في آخر 5 مباريات سوى مرة وحيدة ضد السامب تعود لعام 2017 في الدوري.

ومنذ ذلك الحين فاز النيراتزوري في 4 مباريات متتالية آخرها العام الماضي بنتيجة 5-1 وحينها كانت مباراة احتفالية لإنتر عقب تتويجه بلقب الدوري.

قوة المنافسين

ساسولو (الحادي عشر)

رغم أن النيروفيردي لا ينافس وتراجع أداءه بشدة مؤخرا ما آثر على ترتيبه في جدول الدوري بحصد 50 نقطة من 37 مباراة، إلا أنه يظل أحد أشرس الفرق التي تواجه الكبار.

يكفي أن الفريق استطاع الفوز على ميلان وإنتر ويوفنتوس على ملاعبهم الموسم الحالي.

في آخر 10 مباريات بالدوري الإيطالي للفريق خسروا في 4 من نابولي ويوفنتوس وكالياري ولاتسيو وحققوا الفوز في 4 وتعادلوا في 2.

هجوميا يعد ساسولو من أقوى الفرق في الدوري بمعدل إذ سجلوا 64 هدفا كأفضل فريق في النصف الثاني من جدول الترتيب ومتفوقين على يوفنتوس وروما وفيورنتينا وهيلاس فيرونا الأعلى منهم في الجدول.

يمتلك الفريق جياكومو سكاماكا هدافه برصيد 16 هدفا والمطلوب في كبار الأندية الإيطالية، ويليه الجناح دومينيكو بيراردي صاحب الـ 15 هدفا و13 صناعة كأفضل لاعب يساهم بالأهداف.

وبيراردي يعرف شباك ميلان جيدا إذ يعد الروسونيري الفريق المفضل له بتسجيل 10 أهداف في شباكه خلال 16 مباراة.

جماهير ميلان حجزت ما يقارب 17 ألف تذكرة من سعة ملعب المنافس والذي يتسع لـ 22 ألف مشجع.

سامبدوريا (الخامس عشر)

منذ عدة جولات كان شبح الهبوط ماثلا في وجه السامب، لكنهم ابتعدوا بالفوز في الدربي على جنوى ومن ثم فيورنتينا بنتيجة 4-1 ليتبعدوا تماما عن صراع القاع.

الفريق يعاني تذبذبا واضحا إذ يتأرجح ترتيبه بين التاسع والخامس عشر في السبعة الأخيرة باحتساب الموسم الجاري.

ولم يحقق السامب الفوز خارج القواعد سوى 4 مرات الموسم الجاري آخرها ضد فينتيسا في مارس الماضي.

كتيبة ماركو جيامبولو تعتمد على فرانسيسكو كابوتو وأنطونيو كاندريفا ومانولو جابياديني وفابيو كوالياريلا على مستوى الهجوم، لكنها تعاني دفاعيا باستقبال 60 هدفا في 37 مباراة.

سيكون ملعب جوسيبي مياتزا ممتلئا عن أخره بجماهير إنتر في المواجهة والتي انتهت بتحقيق اللقب ستشهد احتفالية فوز النيراتزوري بالنجمة الثانية.

ماذا قالوا

ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان قال في المؤتمر الصحفي أمس: "الفوز بلقب الدوري الإيطالي؟ سأقول لكم غدا".

وأضاف "في رأيي نستحق أن نكون في المركز الأول، نحن أفضل فريق ويجب أن نكون كذلك ضد ساسولو".

وأشاد بلاعبي فريقه قائلا: "أؤمن بأن اللاعبين سينامون جيدا، هم غريبون بالمعنى الإيجابي".

وأتم "ينتهي الموسم غدا وسنقوم بالتقييم. هناك فرق بين الفوز وعدم الفوز. يجب أن يعتقد الجميع أنهم يمكن أن يكونوا حاسمين".

لم يُجر أليسيو دوينيسي المدير الفني لساسولو مؤتمرا صحفيا قبل المباراة.

في المقابل يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر أن مصيره ليس بيده قائلا في المؤتمر الصحفي أمس: "لقد فزنا بلقبين، وعبرنا عن أنفسنا بشكل جيد، وعادنا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونقاتل من أجل اللقب في اليوم الأخير من الموسم".

وأضاف "أرى الكثير من الأسباب لأكون سعيدا بالموسم".

وواصل "مصيرنا ليس في أيدينا ولكن ما زلنا بحاجة إلى هزيمة سامبدوريا ونحتاج إلى التعامل مع هذه المباراة على محمل الجد، مثل كل المباريات".

بينما يرى ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا –سبق له قيادة ميلان من قبل- في المؤتمر الصحفي: "نحن نحسم الاسكوديتو؟ لا، في رأيي، الحاسم هو ميلان، ولديه نتيجتان من أصل ثلاث نتيجتين متاحتين".

90 دقيقة حاسمة ولقب ربما سيكون الأغلى والأصعب للفائز من قطبي ميلانو، فمن سيحقق اللقب؟