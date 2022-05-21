لقجع: اختيار المغرب لاستضافة نهائي إفريقيا جاء بطريقة ديمقراطية

شدد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن اختيار ملعب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء بطريقة ديمقراطية ووفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وقال لقجع في تصريحات خاصة لموقع البطولة المغربي: "المغرب فازت باستضافة نهائي إفريقيا في ملعب محمد الخامس وفقا للوائح الاتحاد الإفريقية وبطريقة ديمقراطية".

وأضاف "عندما تم الإعلان عن ملعب نهائي إفريقيا كنت في مصر، وتم الإعلان وقتها أيضا عن ملاعب مباريات ومناسبات أخرى تابعة لـ كاف".

وأكمل "العلاقة بين الاتحاد المصري والمغربي رائعة وفي كل مرة أذهب إلى مصر أشعر أنني في بلدي الثاني".

وواصل "كنت في زيادة مؤخرا إلى مصر وشاركت المسؤولين هناك الاحتفال بتدشين المقر الجديد للاتحاد المصري، والجميع يتذكر موقف الاتحاد المغربي خلال اجتماع كاف في غانا عندما نالت مصر شرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019".

وأكمل "عندما تقدمنا بملف لاستضافة نهائي العام الماضي لم نشتك واستقبلنا أشقائنا في الأهلي واحتفلنا معهم وتركت مكاني في منصة التتويج لمحمود الخطيب".

وأتم تصريحاته "السلطات المغربية ستحضر لاستقبال الأشقاء من جمهور الأهلي بأفضل شكل، مع اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تسهيل عملية الدخول إلى ملعب المباراة وإعطاء صورة راقية على المستوى الرياضي والتنظيمي، والجميع سيكون في بلده الثاني".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو المقبل.

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