أحمد مرتضى: بنشرقي والأهلي؟ من حق أي شخص التفاوض مع من يريد طالما في الفترات القانونية

السبت، 21 مايو 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - علي فوزي - الزمالك - إنبي

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي لناديه إن من حق أي ناد التفاوض مع أي لاعب طالما كان ذلك في الفترة القانونية المسموح بها.

وسُئل أحمد مرتضى عن رأيه فيما يثار حول مفاوضات الأهلي مع لاعب الزمالك أشرف بنشرقي وكذلك بعض الأندية مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مثل محمد أبو جبل وطارق حامد وأجاب "هذا احتراف طالما هناك لاعب منتهي تعاقده من حقه التفاوض مع من يريد في الفترات القانونية".

وأضاف في حديثه عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أنا أفاوض كل لاعبي الأهلي في كل الألعاب ولكن المهم اختيار التوقيت".

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وأكمل "وسأكشف لكم شيئا لقد وقعت مع لاعب ما من الأهلي في إحدى الرياضات وقعت معه بالفعل، وفريقه مقبل على بطولة، وتناقش معنا اللاعب عن موعد إعلان الصفقة وسننتظر نهاية البطولة كي لا نؤثر على الفريق، ولا أتحدث هنا عن كرة القدم".

وشدد "أنا أتحدث هنا عن أخلاق اللاعب المنضم لنا وأخلاق إدارة الزمالك التي لا تريد التأثير حتى على المنافس ولا نؤثر على لاعبيه".

وبسؤاله هل يتفاوض مع لاعبي الأهلي بشكل عام أجاب "لو انتهى تعاقده ولا أعتقد أن هذا الأمر به أي شيء عيب، إلا لو هناك اتفاق بين الناديين حتى لا يقوم أي لاعب بالمزايدة على كلينا".

وأتم أحمد مرتضى حديثه "ومرتضى منصور وجه الدعوة من أجل ذلك الأمر وعدم دفع أجور كبيرة وبالتالي سيخفض الكل مطالبه".

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