تفوق على صلاح.. دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

السبت، 21 مايو 2022 - 15:15

كتب : رامي جمال

كيفن دي بروين لاعب موسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي

ظفر كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي رسميا اليوم السبت.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأعلن موقع بريميرليج الرسمي حصول دي بروين على الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بالإضافة لآراء لجنة الحكماء بالدوري الإنجليزي وقائدي الـ20 فريقا.

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وتفوق اللاعب البلجيكي في سباق الفوز بالجائزة على كل من محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، سون هيونج مين من توتنام.

هذا بالإضافة لجيمس وارد براوس من ساوثامبتون، وبوكايو ساكا من أرسنال، وجارود بوين من وستهام، وأخيرا زميله في مانشستر سيتي جواو كانسيلو.

وخاض دي بروين في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 29 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة آخرين.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يظفر فيها دي بروين بالجائزة ليتعادل مع تيري هنري من أرسنال ونيمانيا فيديتش وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

وبذلك يكون الموسم الوحيد الذي ظفر فيه صلاح بالجائزة هو 2017-2018.

ويتنافس دي بروين مع صلاح الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ90 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.

ويواجه سيتي منافسه أستون فيلا في الجولة الأخيرة غدا الأحد، فيما يلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون.

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