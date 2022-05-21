تفوق على صلاح.. دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي
السبت، 21 مايو 2022 - 15:15
كتب : رامي جمال
ظفر كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي رسميا اليوم السبت.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وأعلن موقع بريميرليج الرسمي حصول دي بروين على الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.
وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بالإضافة لآراء لجنة الحكماء بالدوري الإنجليزي وقائدي الـ20 فريقا.
وتفوق اللاعب البلجيكي في سباق الفوز بالجائزة على كل من محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، سون هيونج مين من توتنام.
هذا بالإضافة لجيمس وارد براوس من ساوثامبتون، وبوكايو ساكا من أرسنال، وجارود بوين من وستهام، وأخيرا زميله في مانشستر سيتي جواو كانسيلو.
وخاض دي بروين في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 29 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع سبعة آخرين.
Ladies and gentlemen, your two-time @easports Player of the Season...
🥇 Kevin De Bruyne 🥇#PLAwards | @ManCity | @DeBruyneKev pic.twitter.com/18YOgieeky— Premier League (@premierleague) May 21, 2022
وأصبحت هذه هي ثاني مرة يظفر فيها دي بروين بالجائزة ليتعادل مع تيري هنري من أرسنال ونيمانيا فيديتش وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.
وبذلك يكون الموسم الوحيد الذي ظفر فيه صلاح بالجائزة هو 2017-2018.
ويتنافس دي بروين مع صلاح الآن على الفوز بالدوري الإنجليزي.
ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ90 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.
ويواجه سيتي منافسه أستون فيلا في الجولة الأخيرة غدا الأحد، فيما يلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون.
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