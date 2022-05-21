مؤتمر تشافي: ليفاندوفسكي أحد اختيارات برشلونة.. موقف دي يونج و4 لاعبين أخبرتهم بالرحيل

السبت، 21 مايو 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن اهتمام ناديه بضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن بنهاية الموسم المقبل وأعلن اللاعب رغبته في الرحيل لكن النادي البافاري يرفض الأمر بتاتا ويريده أن يستكمل تعاقده.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "ليفاندوفسكي؟ هو أحد الاختيارات لنا، هناك مفاوضات ويتبقى له عاما واحدا في تعاقده مع بايرن فلن يكون الأمر سهلا".

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وأكمل "الوضع المالي لنا حسبما أخبرني رئيس النادي جوان لابورتا بأننا لدينا القدرة على دعم الفريق وأثق في ذلك".

أما عن عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل لاتفاق للتجديد قال: "ربما تكون غدا آخر مباراة له معنا مثل لاعبين آخرين".

قبل أن يستدرك "لكن ربما يجدد كذلك".

وأكمل "عثمان لاعب حاسم وأنا معجب به وأشعر بالتفاؤل، أتمنى أن يستمر عثمان هنا".

وأبدى تشافي غضبه من سؤال وجه إليه حول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمرتبط بالبقاء في ناديه أو الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر وقال: "لا أعرف أي شيء عن الأمر تحدث معي عن برشلونة".

وأكمل "ألم تحضر سؤالا عن برشلونة؟ القرار لدى مبابي وليس لنا علاقة بالأمر".

وأردف "كنا نريد دخول سباق مبابي وإرلينج هالاند لكن الوضعية المالية لنا لا تسمح بذلك".

وعن مصير اللاعبين قال: "لقد تحدثت مع بعضهم بشأن الرحيل هم 4 أو 5 وكشفت لهم خططنا للمستقبل وما تم اتخاذه من قرارات".

وبسؤاله إن كان اللاعبين المعنيين هم مارتن برايثوايت وريكي بويج وصامويل أومتيتي أجاب "نعم".

وأردف "تحدثت مع لاعبين آخرين لكنني لن أقول ماذا دار بيننا".

وشدد "القرارات صعبة لكنني المسؤول عن الفريق وهناك بعض اللاعبين من الصعب حصولهم على فرصة وإن وجدوا فريقا آخر يسمح لهم باللعب فسيكون جيدا وهذه طبيعة عملي، أن أتخذ القرارات".

وعن فرينكي دي يونج المرتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد قال: "سنضطر للحديث مجددا عن الوضعية الاقتصادية، أخبرت فرينكي بقدرته على صنع الفارق هنا في برشلونة وأنا معجب به، لكننا سنضطر للحديث عن الأموال مرة أخرى ولا أريد ذلك".

أما عن ارتباط ناديه بماركوس ألونسو ولاعبين آخرين قال: "بالطبع هذه أسماء مطروحة ونبحث عن أسماء متعددة لتقديم الإضافة لنا".

ويلتقي برشلونة غدا الأحد بمنافسه فياريال في ملعب كامب نو في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وضمن برشلونة وصافة الدوري الإسباني بعدما حصد 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد.

أما فياريال فيأتي سابعا بـ56 نقطة ويأمل في الفوز ليشارك في دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم المقبل.

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