الأهلي يعلن عن اجتماع جديد لمجلس الإدارة بسبب نهائي إفريقيا

السبت، 21 مايو 2022 - 14:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدعوة إلى أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع غدا الأحد في الخامسة مساء بحضور شركة الكرة لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

وأوضح الأهلي أن لجنة إدارة الأزمة اجتمعت اليوم عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة آخر المستجدات في ظل عدم رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على ما طلبه النادي منذ ثلاثة أيام.

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وتضمنت طلبات الأهلي تحديد حصته من تذاكر النهائي وأسعارها وتسهيل إجراءات التأشيرة وإسناد المباراة لطاقم تحكيم من أكفأ حكام المباراة مع الاستعانة بطاقم تقنية الفيديو من أوروبا.

وجاء الخبر المنشور على موقع الأهلي الرسمي كالتالي:

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الدعوة إلى مجلس الإدارة لعقد اجتماع في الخامسة مساء غدٍ الأحد، بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. وذلك لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.. جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب عبر الڤيديو كونفرانس؛ لمتابعة كافة الأمور، في مقدمتها أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يخطر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن .. كما أن «كاف» لم يرد على طلبات النادي التي أرسلها منذ ثلاثة أيام، والتي تضمنت تحديد حصة الأهلي في تذاكر المباراة وأسعارها «نصف سعة الاستاد»، وكذلك مسئوليته عن حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر، وإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، والاستعانة بطاقم تقنية الـ« VAR» من أوروبا .. وبناءً عليه تمت الدعوة للاجتماع المشار إليه.

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