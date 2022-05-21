ليكيب: وداعا ريال مدريد.. مبابي اختار سان جيرمان وأبلغ بيريز بقراره

السبت، 21 مايو 2022 - 15:44

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي مع جائزة رجل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

وافق كيليان مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ورفض الانتقال إلى ريال مدريد.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت في تقرير لها أن مبابي وافق على عرض ناديه للتجديد لثلاث سنوات مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مبابي أعطى مسؤولي سان جيرمان موافقته المبدئية على التجديد قبل أن يتخذ قراره في وقت لاحق وأبلغ به الجهاز الفني والفريق خلال إحدى الاجتماعات.

أخبار متعلقة
دي مارزيو: لا مزيد من التكهنات.. مبابي سيجدد مع سان جيرمان وموعد الإعلان المحتمل نابليون وزيدان ومبابي.. تفاصيل عرض سان جيرمان التاريخي لإبقاء كيليان في باريس دي مارزيو: قنبلة بشأن مستقبل مبابي.. سيبقى في باريس ولن ينضم لـ ريال مدريد

لكن أكدت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت أن مبابي لم يوقع على العقد حتى الآن.

وشدد التقرير أن أي تحول في مسار الصفقة أصبح غير محتمل ليودع بذلك مبابي ريال مدريد الذي كان يرغب في ضمه لأكثر من عام كامل.

وقدم ريال مدريد عرضا لسان جيرمان الموسم الماضي لكن الفريق الفرنسي رفضه وانتظر فريق العاصمة الإسبانية ضم كيليان مجانا في صفقة انتقال حر.

وهو ما لن يحدث الآن.

وذكر فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن مبابي اتصل هاتفيا بلفورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ليخبره بشكل شخصي ومباشر بقبوله عرض سان جيرمان للتجديد.

Image

ماذا حدث سابقا؟

حتى مساء الجمعة كان مبابي في طريقه إلى ريال مدريد لكن قدم سان جيرمان عرضا خياليا.

وذكر موقع "يوروسبورت" في نسخته الإسبانية تفاصيل العرض بحصول مبابي على على 300 مليون يورو من باريس كمكافأة توقيع على العقد الجديد و100 مليون أخرى صافية سنويا في كل سنة من تعاقده الجديد.

هذا بالإضافة لحصوله بشكل كامل على العائد من حق استغلال صورته.

وأكد التقرير أن مبابي تعرض لضغوط شديدة كي لا يغادر فرنسا في ظل كونه شخصية هامة في قيمة نابليون بونابرت وشارل ديجول وآلان بروست "سائق الفورميولا 1" وزين الدين زيدان.

في السياق ذاته أكدت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن سان جيرمان وافق على توقيع مبابي على عقد لثلاث سنوات بدل من خمسة لإقناعه بالبقاء.

طالع أيضا

طلب جديد من الأهلي بشأن مباراة إيسترن كومباني

تكاليف رحلة سفر جمهور الأهلي للقاء الوداد

أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم هارب

حديث من صلاح عن لقاء ريال مدريد

مصطفى محمد يكشف عدم رضاه عن أدائه

مبابي سان جيرمان ريال مدريد
نرشح لكم
دي مارزيو: لا مزيد من التكهنات.. مبابي سيجدد مع سان جيرمان وموعد الإعلان المحتمل انتهت القصة.. باريس سان جيرمان ينهي رحلة دي ماريا بعد 7 سنوات نابليون وزيدان ومبابي.. تفاصيل عرض سان جيرمان التاريخي لإبقاء كيليان في باريس دي مارزيو: قنبلة بشأن مستقبل مبابي.. سيبقى في باريس ولن ينضم لـ ريال مدريد سكاي: رغم عرض باريس الخيالي.. مبابي يقترب من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد الدوري الفرنسي - مبابي "أفضل لاعب" يثير الفضول حول مستقبله.. وبنزيمة الأفضل "خارج فرنسا" باريس يدمر مونبيلييه برباعية في الدوري الفرنسي مدرب نيس يرد على هتافات السخرية من سالا: إذا كان هذا مجتمعنا فهو حقا مقزز
أخر الأخبار
في الجول يكشف – تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بنشرقي.. والحسم بعد نهائي إفريقيا 24 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري – المقاولون (0) – (0) طلائع الجيش.. إيسترن (1) – (0) سموحة 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري – متعب و أوفا أساسيان مع إيسترن كومباني..و مروان حمدي يقود سموحة ساعة | الدوري المصري
ليكيب: وداعا ريال مدريد.. مبابي اختار سان جيرمان وأبلغ بيريز بقراره ساعة | الدوري الفرنسي
تشكيل الدوري المصري – زيزو أساسي مع المقاولون العرب.. وثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
تفوق على صلاح.. دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن عن اجتماع جديد لمجلس الإدارة بسبب نهائي إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ماتا: لم نكن على قدر يونايتد.. وارتكبنا العديد من الأخطاء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية