ماتا: لم نكن على قدر يونايتد.. وارتكبنا العديد من الأخطاء

يرى خوان لاعب مانشستر يونايتد أن بعض زملائه لا يرتقون إلى معايير النادي الذي اعتاد على تحقيق الألقاب طوال تاريخه.

وفشل مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب الموسم الحالي الدوري الإنجليزي إضافة إلى خروجه من سباق المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.

وقال ماتا في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية: "من الواضح أننا ارتكبنا العديد من الأخطاء خلال هذا الموسم، لكن علينا الاعتراف أن البعض لا يرتقي إلى معايير النادي وثقافته في تحقيق البطولات نحن في حاجة لإعادة ضبط تلك الثقافة".

وأضاف "كان بإمكاننا أيضا التعامل بشكل أفضل مع بعض المواقف التي كانت تحدث في النادي وتغيير المدربين والأشياء السلبية".

وتابع "لنكون صادقين نحن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، أيضا كانت هناك بعض الأشياء الخارجة عن سيطرتنا والتي لا ينبغي أن نسمح لها بالتأثير علينا".

وأوضح "يونايتد يفتقد إلى الصف الأول في اختياراته ما أعرفه أن النادي يحتاج إلى اختيارات الصف الأول في كل مركز ، هكذا أعرف مانشستر يونايتد يجب أن يكون في القمة دائما ".

وأردف "الفرق الجيدة تحصل على النتائج التي يستحقونها بسبب اتخاذ القرارات الصحيحة".

وعن اختيار تين هاج لتدريب الفريق قال: "لست في وضع اختيار المدربين كل ما أريده اختيار العناصر الأفضل للنادي، هذة الطريقة الوحيدة التي سينافس بها على جميع الألقاب ".

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

ويلعب ماتا ضمن صفوف يونايتد منذ 2014 قادما من تشيلسي وشارك في 284 مباراة سجل 51 هدف وصنع 47.

وينتهي عقد صاحب الـ34 عاما مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

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ماتا - الذي كان في أولد ترافورد في المواسم التسعة الماضية ومن المتوقع أن يغادر النادي في صفقة انتقال حر هذا الصيف - لم يتأثر بموقف بعض اللاعبين وقال إن الفريق لم يرق إلى المستوى العالي المتوقع من هذا النادي الشهير لكرة القدم.

وقال إن يونايتد يفتقر إلى "أفراد من الدرجة الأولى في كل قسم" ، حيث يسبقهم المنافسان مان سيتي وليفربول فيما يتعلق بعمق الفريق وجودة اللاعبين في فرقهم.

"أنا لست في وضع اختيار المديرين" ، يتابع ماتا. "ما أعرفه هو أن وجوده في مانشستر يونايتد ، يحتاج هذا النادي إلى أفراد من الدرجة الأولى لكل قسم. هكذا أفهم مانشستر يونايتد. يجب أن يكون هذا النادي في قمة الصف في كل قسم ، على أرض الملعب أو خارجه. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أرى بها هذا النادي ينافس على أكبر الألقاب.

"هذا ما أتمناه في المستقبل القريب، وإلا فلن تتمكن من التنافس مع الأندية التي تقوم بأشياء جيدة للغاية بهوية واحترافية معينة في الطريقة التي تتخذ بها القرارات. إنهم يحصلون على النتائج التي يستحقونها بسبب القيام بالأشياء الصحيحة.

"عندما تفكر في مانشستر يونايتد فإنك تفكر في أفضل مستوى ممكن، بقدر ما فهمت كرة القدم عندما كبرت. لا أفهم هذا النادي دون وجود أفراد من الدرجة الأولى لكل قسم".