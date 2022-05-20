تشكيل نهائي الكونفدرالية – البحري يقود نهضة بركان.. ولورش أساسي مع أورلاندو

الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

نهضة بركان

يقود شرقي البحري هجوم نهضة بركان المغربي، بينما يبدأ ثيمبيكوسي لورش في هجوم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022.

ويلتقي الفريقان على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا في التاسعة مساءً.

ويتواجد على تقنية الفيديو: طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

أخبار متعلقة
كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية بطاقة حمراء وركلة جزاء حاسمة.. نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية برباعية في شباك مازيمبي مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية.. وطاقم مصري للفيديو فوز لا يكفي.. الأهلي الليبي يودع الكونفدرالية رغم انتصاره على أورلاندو بايرتس

وجاء تشكيل أورلاندو بايرتس:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: إينوسينت مايلا – هابي جيلي – أوليسا نداه – بانديلي شاندو

الوسط: كابيلو دالميني – بن موتشاري – جودمان موسيلي

الهجوم: ثيمبيكوسي لورش – كوامي بيبراه – ديون هوتو

فيما جاء تشكيل نهضة بركان:

حراسة المرمى: حمزة عقبي

الدفاع: حمزة الموساوي – إيسوفو دياو – إسماعيل مقدم – عبد الكريم باعدي

الوسط: مهدي أوبيلا – ناجي لعربي – بكر الهلالي

الهجوم: يوسف الفلحي – شرقي البحري – تشارديك موزونجو

وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي، بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي.

اقرأ أيضا

الأهلي يعلن إصابة لاعبه

تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في النهائي

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

أورلاندو بايرتس نهضة بركان الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر نهائي الكونفدرالية – نهضة بركان (0)-(0) أورلاندو بايرتس.. هدف ضائع مواعيد مباريات الجمعة 20-5-2022 والقنوات الناقلة - نهائي الكونفدرالية.. والجولة الأخيرة في الدوري الإسباني مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول طريقة تحديد المتأهلين لبطولات الأندية الإفريقية كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية.. وطاقم مصري للفيديو بتفاصيل الأخطاء.. الأهلي الليبي يخاطب "كاف" اعتراضا على جاساما رئيس المصري: عقوبات كاف على حسب الأهواء.. ولا توجد أزمة مستحقات في الفريق بطاقة حمراء وركلة جزاء حاسمة.. نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية برباعية في شباك مازيمبي
أخر الأخبار
مصطفى محمد: يجب أن ننسى هذا الموسم.. ولست راضيا عن أدائي 14 دقيقة | المحترفون
مصطفى محمد ينهي الموسم مع جالاتاسراي بهدف أمام أنطاليا سبور 29 دقيقة | المحترفون
منافس مصر - قائمة إثيوبيا.. شيمليس بيكلي محترف وحيد لمواجهتي مصر ومالاوي 38 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) - (0) ريال بيتيس.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي الكونفدرالية – نهضة بركان (0)-(0) أورلاندو بايرتس.. هدف ضائع ساعة | الكونفدرالية
الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا ساعة | الدوري المصري
تشكيل نهائي الكونفدرالية – البحري يقود نهضة بركان.. ولورش أساسي مع أورلاندو ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية