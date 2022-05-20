تشكيل نهائي الكونفدرالية – البحري يقود نهضة بركان.. ولورش أساسي مع أورلاندو
الجمعة، 20 مايو 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقود شرقي البحري هجوم نهضة بركان المغربي، بينما يبدأ ثيمبيكوسي لورش في هجوم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022.
ويلتقي الفريقان على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا في التاسعة مساءً.
ويتواجد على تقنية الفيديو: طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.
وجاء تشكيل أورلاندو بايرتس:
حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري
الدفاع: إينوسينت مايلا – هابي جيلي – أوليسا نداه – بانديلي شاندو
الوسط: كابيلو دالميني – بن موتشاري – جودمان موسيلي
الهجوم: ثيمبيكوسي لورش – كوامي بيبراه – ديون هوتو
فيما جاء تشكيل نهضة بركان:
حراسة المرمى: حمزة عقبي
الدفاع: حمزة الموساوي – إيسوفو دياو – إسماعيل مقدم – عبد الكريم باعدي
الوسط: مهدي أوبيلا – ناجي لعربي – بكر الهلالي
الهجوم: يوسف الفلحي – شرقي البحري – تشارديك موزونجو
وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي، بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي.
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