تشكيل نهائي الكونفدرالية – البحري يقود نهضة بركان.. ولورش أساسي مع أورلاندو

يقود شرقي البحري هجوم نهضة بركان المغربي، بينما يبدأ ثيمبيكوسي لورش في هجوم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2021-2022.

ويلتقي الفريقان على ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا في التاسعة مساءً.

ويتواجد على تقنية الفيديو: طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

وجاء تشكيل أورلاندو بايرتس:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: إينوسينت مايلا – هابي جيلي – أوليسا نداه – بانديلي شاندو

الوسط: كابيلو دالميني – بن موتشاري – جودمان موسيلي

الهجوم: ثيمبيكوسي لورش – كوامي بيبراه – ديون هوتو

فيما جاء تشكيل نهضة بركان:

حراسة المرمى: حمزة عقبي

الدفاع: حمزة الموساوي – إيسوفو دياو – إسماعيل مقدم – عبد الكريم باعدي

الوسط: مهدي أوبيلا – ناجي لعربي – بكر الهلالي

الهجوم: يوسف الفلحي – شرقي البحري – تشارديك موزونجو

وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي، بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي.

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