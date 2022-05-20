الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعادة مباراته مع البنك الأهلي

الجمعة، 20 مايو 2022 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أرسل الأهلي خطابا رسميا اليوم الجمعة إلى اتحاد الكرة طلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي.

واستند الأهلي في شكواه التي نشرها عبر موقعه الرسمي أن حكم المباراة ومعه تقنية الفيديو خالفا القانون وتدخل الـVAR في أمر لا يختص بشأن إلغاء هدف محمود وحيد.

وأكد الأهلي أن حكم الساحة استجاب لتقنية الفيديو بالخطأ وأنه ترتب عليه إلغاء هدف صحيح للفريق وحرمه من فوز مستحق.

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وجاء بيان الأهلي كالتالي:

أرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.. واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم. وبروتوكول الـ«VAR».. «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.. تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي الأربعاء الماضي في ملعب المقاولون العرب سلبيا بدون أهداف في الجولة 19 من الدوري.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أكد أن قرار إلغاء الهدف كان صحيحا بداعي وجود خطأ في تنفيذ ركلة حرة للأهلي في بداية الهجمة.

وقال عصام عبد الفتاح عبر أون تايم سبورتس: "هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون في المئة وفقا لقانون كرة القدم، وعودة الحكم لتقنية الفيديو صحيحة وفقا لروح البروتوكول".

وأضاف "لابد أن تُلعب أي ركلة حرة بشكل صحيح والكرة ثابتة على الأرض".

وأكمل "الهدف لو احتسب مصر كلها كانت ستتحدث عنها".

وواصل "عودة الكرة للأهلي وإعادة الخطأ من جديد قرار صحيح من الحكم وفقا لروح البروتوكول".

وشدد "قرار الحكم صحيح بنسبة مليون في المئة".

وواصل "نعترف بأخطائنا وفي أحد المباريات لم يحتسب حكما ركلة جزاء صحيحة".

وأتم "شهدت بعض المباريات أخطاءً ونحاول معالجتها".

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