تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 20 مايو 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

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كشف تقرير مغربي عن مفاجأة سارة لجمهور الأهلي الذي سيحضر المواجهة المرتقبة أمام الوداد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد يوم 30 مايو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيستفيد جمهور الأهلي بحسب "le 360" المغربي من الحصول على تذاكر مجانية لحضور المباراة النهائية أمام الوداد.

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وأوضح الموقع المغربي أن حصول جماهير الأهلي على تذاكر المباراة سيتم بمجرد إظهار جواز السفر المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم راسل نظيره الإفريقي لحضور جمهور الأهلي اللقاء بشكل مجاني نظرا للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والمغربي.

وتأهل الوداد إلى النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الإنجولي بنصف نهائي المسابقة في مجموع المباراتين 4-2.

بينما تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

يذكر أن الأهلي اعترض على إقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني على التوالي وقدم شكوى ضد الاتحاد الإفريقي لدى المحكمة الرياضية.

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