كريم شحاتة لـ في الجول: إعادة مباراتنا مع الأهلي؟ أعيدوا الدوري كله

أبدى كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي استغرابه من طلب الأهلي إعادة مباراتهما بعد إلغاء هدف محمود وحيد.

وتحدث كريم حسن شحاتة لـFilGoal.com قائلا: "أولا نبدأ من الكرة التي يتحدث عنها الأهلي والتي جاءت من لعبة غير صحيحة بسبب عدم تثبيت رامي ربيعة لاعب الأهلي للكرة".

وواصل "والذي لا يعرفه أحد ولم نكشف عنه أنني كمدير للكرة في البنك الأهلي ظللت أقفز وأقوم بالنداء على أمين عمر حكم المباراة قبل لعب الكرة بسبب هذا الخطأ القانوني الذي ارتكبه لاعب الأهلي ولذلك عاد لتقنية الفيديو التي أكدت الخطأ وصحة اعتراضنا".

وأكمل "ثانيا وهذا الأهم ولنفترض صحة وجهة نظر الأهلي، منذ متى تعاد مباريات بسبب أخطاء الحكام؟ إذن يعاد للبنك الأهلي مباراتي إنبي وطلائع الجيش على الأقل".

وواصل "وتعاد كذلك مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي التي احتسب فيها ضربة جزاء غير صحيحة لصالح الأهلي في الدقيقة الأخيرة وتعادل منها، وتعاد مباريات الزمالك التي احتسب له فيها قرارات أيضا غير صحيحة".

وتابع مدير الكرة في البنك الأهلي حديثه "فليتم إعادة الدوري كله".

وأتم كريم حسن شحاتة حديثه "من المؤكد أننا سنرفض إعادة المباراة ولن نقبل بالقرار لو صدر من اتحاد الكرة".

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة رسميا إعادة المباراة بداعي وجود خطأ تحكيمي في اللوائح بعد تدخل تقنية الفيديو في إلغاء الهدف.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي الأربعاء الماضي في ملعب المقاولون العرب سلبيا بدون أهداف في الجولة 19 من الدوري.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أكد أن قرار إلغاء الهدف كان صحيحا بداعي وجود خطأ في تنفيذ ركلة حرة للأهلي في بداية الهجمة.

وقال عصام عبد الفتاح عبر أون تايم سبورتس: "هدف الأهلي غير صحيح بنسبة مليون في المئة وفقا لقانون كرة القدم، وعودة الحكم لتقنية الفيديو صحيحة وفقا لروح البروتوكول".

وأضاف "لابد أن تُلعب أي ركلة حرة بشكل صحيح والكرة ثابتة على الأرض".

وأكمل "الهدف لو احتسب مصر كلها كانت ستتحدث عنها".

وواصل "عودة الكرة للأهلي وإعادة الخطأ من جديد قرار صحيح من الحكم وفقا لروح البروتوكول".

وشدد "قرار الحكم صحيح بنسبة مليون في المئة".

وواصل "نعترف بأخطائنا وفي أحد المباريات لم يحتسب حكما ركلة جزاء صحيحة".

وأتم "شهدت بعض المباريات أخطاءً ونحاول معالجتها".

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