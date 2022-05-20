كلوب يكشف مدى جاهزية صلاح قبل مواجهة ولفرهامبتون

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول مدى جاهزية محمد صلاح لاعب الفريق قبل مواجهة ولفرهامبتون.

مباراة مصيرية تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي على هامش المباراة عن صلاح: "أتفهم تماما معركة الهداف التي يخوضها مع سون لكن مو (محمد صلاح) لا يريد أن يخاطر ليس لدي شك بخصوص ذلك".

وأضاف "لست متأكدا مما سنفعله في عطلة نهاية الأسبوع، لا توجد فرصة لنتحمل أي مخاطر،

وتابع "يبدو الأمر جيدا، يتخذ الأولاد (المصابون) خطوات نحو الأمام".

وأتم "الحل المفضل لدي هو أنهم يلعبون في عطلة نهاية الأسبوع (ولفرهامبتون) من أجل إيقاع الفريق، أو على الأقل على مقاعد البدلاء، في النهاية لا أستطيع أن أقول 100%".

وتعرض النجم المصري لإصابة خلال مواجهة تشيلسي بنهائي الاتحاد الإنجليزي ليخرج مستبدلا في الشوط الأول.

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة بسبب فارق النقطة الوحيدة بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

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