الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

الجمعة، 20 مايو 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم في تدريبات الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لـ الأهلي إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري غدا السبت.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "هناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: تذاكر مجانية لجماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا كريم شحاتة لـ في الجول: إعادة مباراتنا مع الأهلي؟ أعيدوا الدوري كله الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إعادة مباراته مع البنك الأهلي خبر في الجول – كرة سلة.. الأهلي يتوصل لاتفاق لعودة عمر الشيخ من أمريكا

ويخضع عبد المنعم لبرنامج علاجي بعد التأكد من إصابته وفقا للفحوصات الطبية التي أجراها وغيابه عن مباراة الفريق غدا أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشارك عبد المنعم الموسم الجاري في 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا بقميصي فيوتشر والأهلي.

طالع أيضا

رسميا - الأهلي يطلب إعادة مباراته

كريم شحاتة لـ في الجول: أعيدوا الدوري كله

كلوب يتحدث عن جاهزية صلاح للقاء ولفرهامبتون

قنبلة مفاجئة بشأن مستقبل مبابي

تعليق من إيسترن كومباني على تأجيل مباراة الأهلي

الأهلي محمد عبد المنعم
نرشح لكم
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد قائمة الأهلي - تواجد الشناوي.. وغياب وليد ومحمد محمود أمام إنبي الإسماعيلي يعلن عن إصابة جديدة لـ دونجا أحمد عاطف أفضل لاعب في الجولة 19 من الدوري المصري مران الزمالك - برنامج خاص لـ إمام عاشور.. ومستجدات تأهيل شيكابالا وطارق حامد والمثلوثي
أخر الأخبار
قبضة مغربية على اللقب.. نهضة بركان يحصد الكونفدرالية بالفوز على أورلاندو بايرتس 6 دقيقة | الكونفدرالية
المصري يخسر جهود أموتو في مواجهة فيوتشر 22 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا 43 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق 49 دقيقة | الكرة المصرية
العقدة مستمرة.. بيتيس يفرض التعادل السلبي على ريال مدريد في ختام الليجا 55 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
صلاح: لقب الدوري الإنجليزي؟ كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم.. وسعيد بلقاء ريال مدريد ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وعبد الله السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة الاتحاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية