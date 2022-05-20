الأهلي يعلن إصابة محمد عبد المنعم

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لـ الأهلي إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق بشد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي للقاء إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري غدا السبت.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "هناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويخضع عبد المنعم لبرنامج علاجي بعد التأكد من إصابته وفقا للفحوصات الطبية التي أجراها وغيابه عن مباراة الفريق غدا أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشارك عبد المنعم الموسم الجاري في 22 مباراة وسجل هدفا وحيدا بقميصي فيوتشر والأهلي.

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