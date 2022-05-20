عصام عبد الفتاح: فيكتور جوميز يدير مباراة الأهلي والوداد

الجمعة، 20 مايو 2022 - 01:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين نظيره الإفريقي "كاف" للجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الأهلي والوداد.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في الـ30 من شهر مايو في الجاري في مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات مقتضبة لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة: "فيكتور جوميز هو من سيدير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد "رسمي فهمي نظمي" هذا أكيد".

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وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن ترشيح فيكتور جوميز وباسيفيك ندابيهاوينيمانا وماجيت نداي لإدارة المباراة.

وفاز فيكتور جوميز بالتصويت في اجتماع لجنة الحكام لكن لم يتم اعتماد اسمه حتى الآن قبل تكليفه والإعلان عن تعيينه بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وسبق لجوميز إدارة ثماني مباريات للأهلي من قبل فاز المارد الأحمر في خمسة وهُزم ثلاث مرات.

فيما أدار مباراتين من قبل للوداد فاز في واحدة وهُزم في مثلها.

وكان فيكتور جوميز هو حكم نهائي إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد في سنة 2020 والتي فاز بها المارد الأحمر في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

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