في الجول يوضح – سبب عدم الكشف عن اسم حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 3 اختيارات وموعد الإعلان

الخميس، 19 مايو 2022 - 21:33

كتب : محمد عبد العظيم

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يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد في الـ30 من شهر مايو الجاري لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم حكم المباراة فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإنه تم طرح ثلاثة أسماء لإدارة النهائي في اجتماع لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

والأسماء المطروحة لإدارة المباراة هم، فيكتور جوميز وباسيفيك ندابيهاوينيمانا وماجيت نداي.

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وبعد التصويت الذي حدث في اجتماع اللجنة نال فيكتور جوميز النصيب الأكبر ليتولى إدارة المباراة.

لكن لماذا لم يتم الإعلان رغم ذلك؟

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي على ضرورة تكليف الحكم بإدارة المباراة قبل موعدها من 8 لـ10 أيام.

لذا فإنه من المنتظر أن تجتمع لجنة الحكام مرة أخرى لاعتماد تعيين فيكتور جوميز حكما للمباراة وبعدها يتم تكليفه بإدارة اللقاء.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة الحكام غدا الجمعة أو بعد غد السبت للإعلان عن اسم حكم المباراة.

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