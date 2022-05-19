مرتضى: اللاعبون يخسرون في ستاد القاهرة قبل بداية المباريات.. ولي رجاء لدى جماهير الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل ما قاله اللاعبون له حول ستاد القاهرة.

الزمالك خسر آخر مباراتين أمام إنبي، وطلائع الجيش في بطولة الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الشخصية على يوتيوب: "أعتذر لجماهير الزمالك العظيمة على الخسارتين الأخيرتين أمام طلائع الجيش وإنبي".

وأضاف "اللاعبون أخبروني بأنهم يدخلون ستاد القاهرة وهم يشعرون بالخسارة مسبقا، والكرة لا تريد دخول المرمى. السحر مذكور في القرآن ولسنا أول من يطلب تغيير ملعبه لنفس الأسباب".

رئيس الزمالك أتبع "أشكر سيادة الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تصديقه قرار استضافة مباريات الزمالك على ملعب الدفاع الجوي، وستكون مبارياتنا المقبلة على الدفاع الجوي".

وواصل "لي رجاء لدى جماهير الزمالك. اغضبوا لكن لا تسبوا اللاعبين. الفارق بيننا وبين الأهلي 7 نقاط (5 نقاط حاليا)، ما يعني تعادلين + مباراتنا أمامهم. بالتالي ما زال أمامنا 18 مباراة في الدوري وكأس قديم وكأس جديد وسنشارك في إفريقيا. إذا كان وجود الجماهير عبء على اللاعبين، لا انتظروا لحين يكتسبوا الثقة ثم احضر".

وأتم "اجتمعت باللاعبين ومنحتهم الثقة كاملة ووعدتهم بحل كل المشاكل. هم لاعبين رجال فازوا بالدوري في الموسم الماضي دون أن يتقاضوا مستحقاتهم، ونثق تماما فيهم".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

مصر تخوض ودية في النصف الآخر من العالم

عودة بدر بانون

رقم سلبي للأهلي

رقم سلبي للزمالك

رد فعل موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي