التحقيق مع بيكيه ووروبياليس في قضية فساد إقامة السوبر في السعودية

فتح مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد تحقيقا في المخالفات المزعومة التي ارتكبها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني على خلفية إقامة السوبر الإسباني في السعودية.

وقدم ميجيل جالان مدرب وعضو في الاتحاد الإسباني شكوى إلى مكتب المدعي العام اليوم الخميس ضد روبياليس وبيكيه.

وبحسب "El Confidencial" فإن القاضي بوزويلو أشار إلى أن المعلومات التي تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة "تشير إلى حقائق قانونية مشكوك فيها".

ما هي التفاصيل؟

صحيفة "El Confidencial" كشفت عن تسجيل صوتي يدين بيكيه وروبياليس بالضغط على السلطات في المملكة العربية السعودية لدفع مبلغ 24 مليون يورو لاستضافة كأس السوبر الإسباني في أرضها.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه تفاوض مع رئيس الاتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الاتفاق الذي حصل بين روبياليس والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.

وأفادت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني وضع بندين يجبر السعودية على دفع عمولة النجاح بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه "كوزموس"، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

رد بيكيه على الادعاءات

قال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" ردا على التسريبات الصوتية في وقت سابق: "نتحدث عن شيء قانوني يمكننا مناقشته، لكن الشيء الوحيد غير القانوني في هذا الأمر هو تسريب التسجيلات الصوتية".

وأضاف "لقد كنت جزءا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ألعب لأكثر من 10 سنوات مع المنتخب الإسباني، ولكني أعرف كيف أفصل ما هو اتفاق تجاري عن دوري كلاعب كرة قدم".

وأوضح "المقطع الصوتي مأخوذ من سياقه، ببساطة حاولت مساعدة الرئيس في الحصول على صيغة منطقية. السعودية لم تكن الخيار الوحيد، كان هناك الولايات المتحدة وقطر على الطاولة. في النهاية قرروا الذهاب إلى المملكة ولست مضطرا لإخفاء أي شيء. كل ما فعلناه قانوني".

رد روبياليس على الادعاءات

وعقد روبياليس مؤتمرا صحفيا للرد على التسريبات في وقت سابق وجاء كالآتي: "أنا غاضب جدا من الأكاذيب التي يتم الكشف عنها والتي سرقت من هاتفي، لكن كان من الأولوية أن نتحدث مع السعودية أولا قبل الحديث ببعض الحرية للرد على الموضوع لان تلك العقود يجب أن تتحلى بالسرية".

"العقود التي تم الكشف عنها قديمة والآن أصبح هناك عقود جديدة لمدة 10 سنوات وخلالها ستدفع السعودية تدفع 40 مليون يورو ومن شأن ذلك إنقاذ بعض الأندية المتواضعة التي ستحصل على نصف المبالغ".

"ليس هناك تضارب مصالح لأن ليس هناك علاقة اقتصادية مع كوزموس (شركة بيكيه). عندما نبرم اتفاقًا مذهلًا على المستوى المادي، فكل ما أخشاه أن يزرعون كوكايين في السيارة، أشعر بالخوف. أعتبرني شخصًا شجاعًا، كنت أعرف أنني سأتعرض للهجوم بواسطة أشخاص أقوياء، لكني لم أعتقد أبدًا أنهم سيستخرجون معلومات من هاتفي".

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