كرة يد - الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية بعد مباراة مثيرة

توج الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد وذلك عقب فوزه على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 29-28 في النيجر.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 15-15.

بدأ هذا الشوط بتفوق أبيض واضح، حيث لجأ الأهلي مرتين للوقت المستقطع، إذ تقدم الزمالك 5-1، ثم وصل الفارق إلى 5 نقاط بتقدم الزمالك 9-4.

تمكن الأهلي من تقليص هذا الفارق إلى 9-8، ثم تمكن من التعادل للمرة الأولى بنتيجة 12-12، ليستمر السجال إلى نهاية الشوط الأول بنتيجة 15-15.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن واصل الفريقين الكر والفر، إذ لم يجتاز أي تقدم فارق الهدفين، والذي وصل إلى 24-22 لصالح الأهلي.

من هذه النقطة استمر التشابك بفارق هدف وحيد، حتى وصل التعادل إلى 28-28، وهنا تمكن الزمالك من انتزاع الهدف الأخير والحفاظ عليه ليتوج باللقب.

وتأهل الزمالك للنهائي بعد الفوز على فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 35-21.

فيما فاز الأهلي على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23.

يذكر أن الأهلي كان تصدر المجموعة الأولى بعدما فاز في كل مبارياته الثلاثة والأمر ذاته حدث مع الزمالك بالمجموعة الثانية.

بذلك يرفع الزمالك رصيده إلى 6 ألقاب في بطولة كأس الكؤوس، محافظا على موقعه، حيث يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعد المجمع البترولي الجزائري الفائز بالبطولة 9 مرات.

وحقق الزمالك اللقب للمرة الأولى منذ 2016، فيما سبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة كان آخرهم الموسم الماضي.

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