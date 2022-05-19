مصدر من الأهلي لـ في الجول: توقعنا مساندة أكبر قبل مواجهة الوداد.. اتجاه للتصعيد

يشعر مسؤولو الأهلي باستياء جراء رفض رابطة الأندية طلب النادي بتأجيل مواجهة إيسترن كومباني في الدوري والمقرر إقامتها قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بخمسة أيام فقط.

وتحدث مصدر من الأهلي –رفض ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "هناك استياء شديد بسبب إصرار رابطة الأندية على إقامة مباراة إيسترن كومباني يوم 25 من شهر مايو الجاري وعدم تأجيلها".

وواصل "الأهلي كان يتوقع مساندة أكبر من قبل الرابطة لممثل مصر ومنحه فرصة للاستعداد للنهائي في ظل وجود رغبة في السفر مبكرا للمغرب".

وأتم المصدر حديثه "هناك اتجاه للتصعيد وإمكانية مخاطبة وزير الشباب والرياضة خاصة أن اتحاد الكرة المغربي يقوم بكل ما يمكن لتسهيل مهمة الوداد".

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقي الأهلي أمام إنبي يوم السبت 21 مايو، قبل أن يواجه إيسترن كومباني يوم 25 من الشهر نفسه بالجولة 14 للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 15 مباراة خاضها، بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 19 مباراة.

ولم يفز الأهلي في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري المصري، تزامنًا مع مسيرته الإفريقية الناجحة التي عرفت وصوله إلى النهائي الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

ويبحث الأهلي عن لقبه رقم 11 والثالث على التوالي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني.