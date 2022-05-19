قائمة ريال مدريد – عودة مارسيلو وإيسكو وبيل.. وغياب وحيد في البروفة الأخيرة

الخميس، 19 مايو 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

مارسيلو في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

عاد مارسيلو قائد ريال مدريد لقائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس في الجولة 38 للدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.

وغاب مارسيلو في الأسابيع الماضية للإصابة، وعاد في الوقت المناسب قبل المباراة التي قد تكون الأخيرة له في ملعب برنابيو قبل نهاية عقده.

كما يعود إيسكو وجاريث بيل، وكلاهما ينتهي عقده كذلك هذا الصيف.

وبعد استبدعادهم لإراحتهم الجولة الماضية أمام قادش، يعود كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور، كما يتواجد لوكا مودريتش بعد أن ابتعد أمام الفريق الأندلسي للإيقاف.

ولا يظهر ديفيد ألابا مدافع الفريق، ويعد الغياب الوحيد عن الفريق قبل حوالي أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ريال مدريد يمتلك 85 نقطة في صدارة الدوري الإسباني الذي حسم لقبه رسميًا قبل عدة أسابيع.

ويسعى ريال مدريد لفك عقدته أمام بيتيس، إذ لم يسجل أمام في سانتياجو برنابيو منذ عدة مواسم.

وضمن بيتيس التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلاله المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – توني فويدياس

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – إدين هازارد – جاريث بيل – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز

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