فوربس: صلاح في المركز 33 بقائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم

الخميس، 19 مايو 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

احتل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، المركز 33 في قائمة أعلى الرياضيين دخلًا على مستوى العالم، وفقًا لـ فوربس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وبلغت ثروة محمد صلاح في الفترة من 1 مايو 2021 حتى 1 مايو 2022 قيمة قدرها 45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت فوربس أن 18 مليون دولار من دخل صلاح جاءت من أنشطته خارج الملعب، فيما ربح 27 مليون دولار من كرة القدم.

ويعد صلاح هو الرابع في الترتيب بين لاعبي كرة القدم على تلك القائمة.

ويتصدر ليونيل ميسي الترتيب بـ 130 مليون دولار سنويًا، ثم كريستيانو رونالدو بـ 115 مليون دولار سنويًا، ومن خلفهما نيمار جونيور بـ 95 مليون دولار سنويًا.

بينما يأتي كيليان مبابي خامسًا خلف صلاح بـ 43 مليون دولار سنويًا.

ولم يجدد صلاح عقده مع ليفربول حتى اللحظة، إذ ينتهي في صيف 2023، ويطالب النجم المصري بتحسين عقده من أجل الاستمرار مع الريدز.

الجناح المصري البالغ 29 عامًا سجل 30 هدفًا وصنع 16 آخرين هذا الموسم في 49 مباراة خاضها مع ليفربول.

وحصد صلاح مع ليفربول لقبي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وينافس على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري أمام ريال مدريد.

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