خبر في الجول – منتخب مصر يوافق على مواجهة كوريا وديا بـ سول

وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر على مواجهة كوريا الجنوبية وديا خلال فترة التوقف الدولي المقبل بشهر يونيو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، وافق مبدئيا على مواجهة كوريا الجنوبية وديا.

الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقى عرضا من كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها يوم 14 يونيو المقبل في سول عاصمة كوريا.

من المقرر أن يحصل مسؤولي الجبلاية على مبلغ مالي نظير المشاركة الودية، حيث من المحتمل أن نسافر بعثة المنتخب يوم 10 إلى كوريا عقب أداء مباراة إثيوبيا في مالاوي.

منتخب كوريا الجنوبية سيخوض ثلاث وديات خلال توقف يونيو المقبل أمام البرازيل يوم 2 يونيو، وتشيلي يوم 6 يونيو، ثم باراجواي يوم 9 يونيو.

وتخوض كوريا الجنوبية تلك الوديات استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل.

المنتخب الكوري وقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات البرتغال، وأوروجواي، وغانا.

في المقابل، ستلعب مصر جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 خلال شهر يونيو.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

كان إيهاب جلال قد أعلن قائمة مبدئية للمحترفين من أجل تجمع يونيو، ضمت 12 اسما، ومنهم عودة أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة بعد الشفاء من الإصابة، مع عودة أحمد حسن "كوكا"، وسام مرسي. (طالع قائمة المحترفين المبدئية)

منتخب مصر الأول سبق والتقى كوريا الجنوبية 17 مرة من قبل، كلهم وديات. فازت مصر 5 مرات، مقابل فوز كوريا الجنوبية 5 مرات، والتعادل 7 مرات.

اقرأ أيضا -

موعد قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد والقناة الناقلة

رئيس الحكام يكشف صحة إلغاء هدف الأهلي أمام البنك

مدرب المنتخب يتحدث عن انضمام أحمد حمدي وغياب كهربا

الوداد يكمل رقما مميزا قبل مواجهة الأهلي

خطوة تفصل لاعب تشيلسي عن برشلونة