بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي

بدأ بدر بانون المدافع المغربي للنادي الأهلي، فترة التأهيل مع فريقه تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

وتواجد بدر بانون في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي الأهلي اليوم الخميس لأداء بعض التدريبات الفردية ضمن البرنامج التأهيلي للعودة إلى الملاعب تدريجيا.

وعاد بدر بانون إلى مصر قبل ساعات، وتواجد في المقصورة لمؤازرة الأهلي أمام البنك الأهلي أمس الأربعاء في الدوري.

كان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي قد صرح قبل أسبوع، مؤكدا بأن "حالة بدر بانون مُطمئنة للغاية ونحن على تواصل مستمر معه ومع طبيب المنتخب المغربي. تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام وجاءت النتيجة جيدة للغاية".

ويغيب بانون عن الملاعب منذ يناير الماضي بعد إصابته بالتهاب في عضلات القلب بعد الإصابة بفيروس كورونا.

صاحب الـ28 عاما شارك في 10 مباريات الموسم الحالي بقميص الأهلي.

وكانت آخر مباراة للدولي المغربي مع الأهلي ضد الرجاء في كأس السوبر الإفريقي.

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