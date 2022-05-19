الأهلي لا يفوز 4 مباريات متتالية في الدوري لأول مرة منذ 2010

رغم نتائجه الرائعة قاريًا، واصل الأهلي التفريط في النقاط محليًا، اكتفى بالتعادل 0-0 أمام البنك الأهلي مساء الأربعاء.

ليحقق الأهلي رقمًا سلبيًا لم يعرف مثله منذ عام 2010، تعرّف عليه من هــــنـــــا