تشكيل ليفربول - غياب صلاح وماني.. وكلوب يدفع بالبدلاء أمام ساوثامبتون

يغيب محمد صلاح وساديو ماني عن مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

واعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على مجموعة من اللاعبين البدلاء في المباراة، لإراحة الأساسيين تمهيدا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج محمد صلاح وساديو ماني وألكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك من قائمة ليفربول للمباراة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: جيمس ميلنر – كورتس جونز – هارفي إيليوت

الهجوم: مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ديوجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيليير – تياجو ألكانتارا – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – تشامبرلين – لويس دياز – أندرو روبيرتسون – ديفون أوريجي – ويليامز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.