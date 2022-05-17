تشكيل ليفربول - غياب صلاح وماني.. وكلوب يدفع بالبدلاء أمام ساوثامبتون

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

فريق ليفربول قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد

يغيب محمد صلاح وساديو ماني عن مباراة ليفربول ضد ساوثامبتون في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

واعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على مجموعة من اللاعبين البدلاء في المباراة، لإراحة الأساسيين تمهيدا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج محمد صلاح وساديو ماني وألكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك من قائمة ليفربول للمباراة.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: جيمس ميلنر – كورتس جونز – هارفي إيليوت

الهجوم: مينامينو – روبيرتو فيرمينو – ديوجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كيليير – تياجو ألكانتارا – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – تشامبرلين – لويس دياز – أندرو روبيرتسون – ديفون أوريجي – ويليامز

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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