مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد إعلان ملعب نهائي دوري الأبطال

استنكر مصدر مسؤول في النادي الأهلي إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأكيد إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وأعلن كاف إقامة المباراة النهائية يوم 30 مايو على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بين الأهلي والوداد.

وكشف المصدر عن قرار الأهلي بالتوجه للمحكمة الرياضية الدولية لمحاولة إيقاف ذلك القرار.

وقال مصدر بالأهلي لـ FilGoal.com: "نستنكر بالتأكيد قرار كاف الذي يؤكد إقامة المباراة في المغرب".

وتابع "ما يحدث يدعو للأسف بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على قرارات تتعارض مع أدنى قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وأضاف مستنكرا "لا يتبقى سوى أن يعلن كاف الاستعانة ببكاري جاساما حكم اللقاء المثير للجدل دائما لإدارة المباراة".

وشدد "هذا يعني رفضنا التام لإسناد مباراة النهائي له من الآن وقبل الإعلان".

وعن قرار الأهلي أوضح "قرارنا الأخير هو التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية لمحاولة إيقاف هذا القرار".

وكشف "في كل الأحوال الأهلي جاهز لهذه المواجهة رغم كل التحديات".

واختتم تصريحاته "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للتتويج من قلب ملعب الوداد وحصد اللقب الثالث على التوالي".