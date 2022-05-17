اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لاستخدام كرة موحدة في المتبقي من الموسم

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز من أجل استخدام كرة موحدة للمتبقي من الموسم الجاري.

وكشف اتحاد الكرة عن تخصيص 10 كرات لكل فريق من أجل الالتزام بلعب البطولة بكرة موحدة.

وجاء خطاب اتحاد الكرة كالآتي: "بمناسبة بداية الدور الثاني لمسابقة الدوري العام لموسم 2021 -2022، وبناء على التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بلعب البطولة بكرة موحدة".

وأضاف "الرجاء العلم أنه سيتم خلال هذا الأسبوع توزيع عدد 10 كرات لكل ناد من أندية الدوري لاستخدامها خلال مبارياته طوال الدور الثاني للمسابقة ككرة موحدة".

واختتم البيان "برجاء إيفاد مندوب طرف سيادتكم لاستلام الكرات بموجب تفويض من النادي إلى مقر الاتحاد بالجزيرة".

ويقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة عشر وهي ثاني جولات الدور الثاني من الدوري.