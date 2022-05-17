اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لاستخدام كرة موحدة في المتبقي من الموسم

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز من أجل استخدام كرة موحدة للمتبقي من الموسم الجاري.

وكشف اتحاد الكرة عن تخصيص 10 كرات لكل فريق من أجل الالتزام بلعب البطولة بكرة موحدة.

وجاء خطاب اتحاد الكرة كالآتي: "بمناسبة بداية الدور الثاني لمسابقة الدوري العام لموسم 2021 -2022، وبناء على التزام الاتحاد المصري لكرة القدم بلعب البطولة بكرة موحدة".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: هذا سبب رفض إقامة مباريات الزمالك في بتروسبورت.. وتطور لتجنب تكرار أزمة ساسي اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا اتحاد الكرة يتقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا اتحاد الكرة يعلن استجابة كاف لطلب تعديل موعد مباراتي مصر أمام غينيا وإثيوبيا

وأضاف "الرجاء العلم أنه سيتم خلال هذا الأسبوع توزيع عدد 10 كرات لكل ناد من أندية الدوري لاستخدامها خلال مبارياته طوال الدور الثاني للمسابقة ككرة موحدة".

واختتم البيان "برجاء إيفاد مندوب طرف سيادتكم لاستلام الكرات بموجب تفويض من النادي إلى مقر الاتحاد بالجزيرة".

ويقام اليوم الثلاثاء منافسات الجولة التاسعة عشر وهي ثاني جولات الدور الثاني من الدوري.

Image

اتحاد الكرة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) مصر للمقاصة.. مرور نصف ساعة حمدي علاء لـ في الجول: سعيد بهدفي الأول مع سموحة.. وأتمنى العودة للزمالك الموسم المقبل مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة عضو إدارة المصري: لن نقبل بتكرار أخطاء التحكيم معنا.. وسنطالب بالأجانب مسعود: الحادث عرفني غلاوتي لدى جماهير المصري.. سأعود لكرة القدم متعب: يجب أن يكون الأهلي هو الفعل في أزمة ملعب نهائي إفريقيا الحنفي حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش إثارة وقائم وهدف ملغي.. سموحة يزيد أوجاع المصري بهدفين
أخر الأخبار
تقرير: الوداد يحاول تجهيز مهاجمه للمشاركة بنهائي إفريقيا ضد الأهلي 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رئيس بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع جنابري إلى الآن 32 دقيقة | الدوري الألماني
اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لاستخدام كرة موحدة في المتبقي من الموسم 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الجونة (0)-(1) مصر للمقاصة.. مرور نصف ساعة 58 دقيقة | الدوري المصري
محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يعلن أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول قرار النادي بعد إعلان ملعب نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاستكمال مسيرة والده.. نجل فان بيرسي يوقع عقده الاحترافي الأول مع فيينورد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا