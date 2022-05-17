سكاي: رغم عرض باريس الخيالي.. مبابي يقترب من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد

كشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن اقتراب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من اقتراب إعلانه الانتقال رسميا إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

ونشرت "سكاي" تفاصيل العرض الخيالي الذي قدمه نادي باريس إلى لاعبه مبابي لاقناعه بتجديد تعاقده.

وجاء عقد باريس إلى مبابي مقابل راتب سنوي يصل إلى 56 مليون يورو، ليكون بذلك اللاعب صاحب أعلى راتب في عالم كرة القدم.

بالإضافة إلى مكافأة توقيع فورية قيمتها 118 مليون يورو، وكذلك يحصل اللاعب على 100% من حقوق الصور الخاصة به.

كل ذلك بالإضافة إلى مكافآت أخرى خاصة بعدد الأهداف التي سيسجلها طوال الموسم، وأيضا في حال فوزه بالكرة الذهبية وأيضا مساعدة فريقه في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ليس هذا فقط، بل وعد نادي باريس سان جيرمان مبابي بالحصول على شارة قيادة الفريق وإبرام المزيد من الصفقات القوية من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم هذا العرض لم يوافق مبابي على تجديد تعاقده، ويريد تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويرى مبابي أن فرصته في التطور مع باريس سان جيرمان لن تكون بحجم فرصة تطور مستواه في ريال مدريد.

بالإضافة إلى أن حلم مبابي الأول حاليا هو اللعب بقميص ريال مدريد، الأمر الذي سيجعله يوافق على الحصول على راتب أقل مما كان سيحصل عليه مع باريس من أجل الانضمام للنادي الملكي.

وبحسب راديو مونت كارلو فإن مبابي سيعلن قراره الخاص بمستقبله يوم 28 مايو، قبل التحاقه بمنتخب فرنسا خلال الأجندة الدولية.

مبابي البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

ومع باريس لعب مبابي 216 مباراة سجل خلالها 168 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

كذلك حقق 13 بطولة مع العملاق الباريسي.

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