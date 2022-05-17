حمدي فتحي يغيب عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإصابة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:28

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الترجي - حمدي فتحي

يغيب حمدي فتحي لاعب الأهلي عن مواجهة البنك الأهلي في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي غدا الأربعاء مع البنك الأهلي على ملعب الأهلي we السلام.

وبحسب موقعه الأهلي الرسمي فإن غياب حمدي فتحي بسبب "شكوى اللاعب من آلام في الحوض".

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ويخضع حمدي فتحي لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة، على أن يخضع لفحوصات طبية عقب مباراة البنك الأهلي للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة شفائه وتعافيه من آلام الحوض التي اشتكى منها مؤخرا.

وشارك حمدي في مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل 2-2 والتأهل لنهائي البطولة.

وشارك لاعب وسط الأهلي في 27 مباراة الموسم الحالي بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع مثلهما.

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