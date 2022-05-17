فان باستن يطالب تين هاج بالتعاقد مع زياش

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

حث ماركو فان باستن أسطورة الكرة الهولندية مواطنه إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد على التعاقد مع حكيم زياش لاعب تشيلسي.

حكيم زياش

النادي : تشيلسي

تشيلسي

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

وقال فان باستن في تصريحات تلفزيونية لقناة "ZIGGO SPORT" الهولندية : " أعتقد أن زياش يمكن أن يكون لاعب جيد جدا في مانشستر يونايتد مع إريك".

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ورد تين هاج على حديث فان باستن في البرنامج ذاته قائلا: " بالطبع الحال كان ذلك في أياكس. علينا تحليل الأمور جيدا لاتخاذ القرارات الصائبة".

وأضاف "أعمل الآن على ترتيب الأمور سأنظم الجهاز الفني، وأضع الجدول الزمني، وأعد الفريق للموسم المقبل".

ولعب زياش تحت قيادة تين هاج وتوج بلقب الدوري الهولندي 2018 قبل أن ينتقل لصفوف تشيلسي صيف 2020 مقابل 33 مليون إسترليني.

وشارك زياش خلال الموسم الحالي مع تشيلسي في 42 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 6 لكنه خاض 12 مباراة فقط بشكل أساسي بجميع المسابقات.

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حكيم زياش مانشستر يونايتد تين هاج فان باستن ، هولندا
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