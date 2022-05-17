مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية.. وطاقم مصري للفيديو

أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة النهائي من كأس الكونفدرالية إلى جاني سيكازوي.

بينما تم إسناد تقنية الفيديو إلى طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

ويقام نهائي الكونفدرالية في التاسعة من مساء الجمعة 20 مايو في ملعب جادسويل أكابيو في نيجيريا.

ويلعب نهضة بركان المغربي المباراة النهائية أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تم تعيين جاني سيكازوي كحكم ساحة لنهائي الكونفدرالية".

وأضاف "يعاون سيكازوي كلا من الأنجولي جيرسون إيمليانو دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو مارينجولا بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا".

وتابع "وطاقم تحكيم مصري لتقنية الفيديو بقيادة محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا".

واختتم تصريحاته "تقام المباراة يوم الجمعة في نيجيريا كما تم الإعلان من كاف".

وتأهل نهضة بركان بعد فوز مثير على مازيمبي، بينما تغلب أورلاندو على أهلي طرابلس الليبي.

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