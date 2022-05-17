سلة - في الجول يكشف جديد موقف عاصم مرعي من السفر مع بعثة الزمالك

تغادر بعثة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء مصر متجهة إلى رواندا للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأندية.

ويسعى الزمالك خلال الفترة الحالية في حل أزمة التجنيد الخاصة بلاعبه عاصم مرعي للحاق ببعثة الفريق.

ويفتتح الزمالك مشواره في رواندا يوم الأحد بخوض منافسات ربع النهائي.

ويدخل الزمالك بطولة إفريقيا BAL سعيا في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع عاصم مرعي من أجل المشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن أزمة عاصم مرعي لم يتم حلها حتى الآن ولايزال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في اتصالات مستمرة بحثا عن حل لسفر اللاعب للمشاركة.

وتواصل مجلس إدارة الزمالك مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل التوصل لحل لسفر اللاعب.

وتبقى آمال سفر اللاعب اليوم الثلاثاء مع بعثة الفريق ضعيفة ولكن يأمل الزمالك في حل المشكلة على أن يلحق عاصم مرعي بالزمالك يوم الخميس.

وتغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة في السابعة والنصف مساء متجهة إلى رواندا.

وكثف الزمالك من اتصالاته وطالب بأن يتعهد بعودة اللاعب مجددا إلى مصر عقب نهاية البطولة.