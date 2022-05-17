كرة يد - موعد منافسات أمم إفريقيا.. وتعذر إقامتها على استاد القاهرة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الفترة بين 9 إلى 19 يوليو المقبل موعدا لإقامة منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2022 بعد سحب التنظيم من كل من الجزائر والمغرب.

وكشف الاتحاد المصري عن تعذر إقامة مباريات البطولة على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك بسبب انشغال الصالة الرئيسية ببطولة العالم للسلاح والمقررة في نفس الفترة.

كما تم تعيين محمد الألفي نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق هيليوبوليس، مديرا للبطولة.

وتستضيف صالة حسن مصطفى، وصالة 6 أكتوبر الدولية منافسات بطولة أمم إفريقيا.

وحصد منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا في النسخة الأخيرة عام 2020 والتي أقيمت في تونس.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة 7 مرات كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بجانب الجزائر وخلف تونس صاحبة العشر ألقاب.

ومن المقرر أن تنظم مصر نسخة 2024، بعدما تم سحب النسخة الحالية من الجزائر والنسخة المقبلة من المغرب لخلافات سياسية بين البلدين.

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