كاف يعلن إقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب محمد الخامس.. وموعد المباراة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 13:43

كتب : محمد عبد العظيم

الوداد - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت هناك محاولات من لجنة المسابقات أن تقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله ولكن تم تحديد ملعب محمد الخامس بصورة رسمية.

وكشف كاف في بيان رسمي أن المباراة ستقام يوم الإثنين 30 مايو كما حدد من قبل.

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وتلعب المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس.

ويسعى الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الأهلي قد تأهل بعدما فاز على حساب وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 6-2 في مجموع اللقائين.

بينما صعد الوداد بعد تجاوز بترو أتليتكو الأنجولي بالفوز 4-2 في مجموع المباراتين.

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