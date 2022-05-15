أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

تلقى النادي الأهلي خطابات من اتحادات تونس ومالي وزيمبابوي لاستدعاء علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني.

ويأتي موعد الاستدعاء حسب الموقع الرسمي للأهلي، قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري في المغرب..

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب عودة سريعة لـ بريمن إلى الدوري الألماني.. وهامبورج إلى الملحق بسيناريو مجنون

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف بستة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ليواجه الوداد الذي تخطى بترو أتليتكو.

وأعلن الأهلي أمس السبت عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال.

وكشف FilGoal.com تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي. (طالع التفاصيل)

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: ننتظر رد الاتحاد المغربي بشأن ملعب مولاي عبد الله لاستضافة النهائي رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبي الأهلي قمصان: النهائي في المغرب؟ جاهزون لتقديم الأفضل في أي ملعب وأمام أي منافس محمد هاني: نتيجة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل.. وهدفنا الآن هو التتويج باللقب ياسر إبراهيم: الأهلي يستطيع الفوز ببطولة إفريقيا في أي ملعب في الجول يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي.. قرار و3 حلول مقترحة في أزمة نهائي إفريقيا ربيعة: جئنا للجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة.. وأغلقنا صفحة إفريقيا مؤقتا لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج وبالدي أساسيان أمام خيتافي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا 11 دقيقة | رياضات أخرى
حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة 15 دقيقة | الدوري المصري
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم 21 دقيقة | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) إنبي.. جوووول إيبوكا والأول 43 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي