أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا
الأحد، 15 مايو 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
تلقى النادي الأهلي خطابات من اتحادات تونس ومالي وزيمبابوي لاستدعاء علي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني.
ويأتي موعد الاستدعاء حسب الموقع الرسمي للأهلي، قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا 30 مايو الجاري في المغرب..
وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف بستة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ليواجه الوداد الذي تخطى بترو أتليتكو.
وأعلن الأهلي أمس السبت عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال.
وكشف FilGoal.com تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي. (طالع التفاصيل)
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