سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد، 15 مايو 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي أمام ليفربول

اقترب الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز وبتنا على بُعد أسبوع من معرفة هوية الفريق البطل.

مانشستر سيتي اكتفى بالتعادل 2-2 على أرض وست هام يونايتد بالجولة 37 للمسابقة.

فما هي سيناريوهات التتويج في الصراع الشرس بين مانشستر سيتي وليفربول؟

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الترتيب

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 90 نقطة في القمة من 37 مباراة.

بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 86 نقطة من 36 مباراة -أي بمباراة أقل-.

المباريات المتبقية

مانشستر سيتي يخوض مباراته المتبقية أمام أستون فيلا في ملعب الاتحاد يوم الأحد 22 مايو.

بدوره يمتلك مباراتين متبقيتين، الأولى في أرض ساوثامبتون يوم الثلاثاء 17 مايو، والثانية في أنفيلد أمام ولفرهامبتون يوم الأحد بنفس توقيت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا.

تتويج مانشستر سيتي

حتى يتوج مانشستر سيتي، فإنه يحتاج سيناريو من السيناريوهات الآتية:

  • الفوز في مباراته الأخيرة دون الالتفات لنتائج ليفربول.
  • التعادل في مباراته الأخيرة، بشرط عدم فوز ليفربول في إحدى مباراتيه على الأقل.
  • الخسارة في مباراته الأخيرة، بشرط خسارة ليفربول إحدى مباراتيه على الأقل.
  • الخسارة في مباراته الأخيرة، بشرط تعادل ليفربو في إحدى مباراتيه، على أن يكون فارق الأهداف وقتها في صالح مانشستر سيتي.

تتويج ليفربول

حتى يتوج ليفربول، فإنه يحتاج سيناريو من السيناريوهات الآتية:

  • الفوز بمباراتيه، بشرط خسارة أو تعادل مانشستر سيتي في مباراته المتبقية.
  • الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط خسارة مانشستر سيتي لمباراته بنتيجة تجعل فارق الأهداف في صالح ليفربول.

فارق الأهداف

الدوري الإنجليزي يعتمد في فض التعادل على فارق الأهداف بين الفريقين المتعادلين في النقاط.

حاليًا، يمتلك مانشستر سيتي +72 فارق أهداف، بينما يمتلك ليفربول +65 ولكن مع خوض مباراة أقل.

وبالتالي فالفارق يصل إلى 7 أهداف بين الفريقين، وسيكون على ليفربول تعويضه حال تعادل الفريقان في النقاط بآخر جولة.

ماذا يحدث حال التساوي في فارق الأهداف؟

يتم اللجوء إلى الأهداف المُسجلة، والتي يتفوق فيها أيضًا حاليًا مانشستر سيتي بتسجيله 96 هدفًا، مقابل 89 هدفًا لـ ليفربول.

ماذا يحدث حال التساوي في الاهداف المُسجلة؟

يتم اللجوء لنقاط المواجهات المباشرة، وعندها أيضًا لن نخرج بفائز لأن مباراتي الذهاب والإياب بين ليفربول ومانشستر سيتي عرفتا نفس النتيجة: 2-2.

الخطوة التالية هي اللجوء للأهداف المسجلة خارج الأرض في مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين، لكن عندها أيضًا سيكونان متساويين.

الحل الأخير

آخر حل يمكن اللجوء إليه لفض الاشتباك هو اللجوء لمواجهة فاصلة لحسم لقب الدوري.

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