في الجول يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي.. قرار و3 حلول مقترحة في أزمة نهائي إفريقيا

أعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد لمجلس الإدارة بحضور شركة الكرة لمناقشة أزمة مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع وفاق سطيف الجزائري إيجابيا بهدفين لكل فريق في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه ذهابا برباعية دون رد.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الوداد المغربي لملاقاته في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

فما هي تفاصيل الاجتماع وما هي الحلول المقترحة لمواجهة أزمة إقامة النهائي في المغرب؟ FilGoal.com يكشف.

قرار في بداية الاجتماع

سيشهد الاجتماع في بدايته قرارا هاما بإعلان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي تسليم شركة الكرة رسميا مهام إدارة قطاع الكرة في النادي.

وخلال الفترة الماضية تم استيفاء الإجراءات القانونية لشركة الكرة وبالتالي أصبح الوقت متاحا لتسليمهم مهام إدارة القطاع وستكون هي صاحبة القرار فيما بعد فيما يخص الكرة.

وبالتالي ستكون شريكة في القرار الخاص بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.





















أزمة النهائي ضد الوداد.. الحل الأول

حسبما علم FilGoal.com فإن الخطيب حتى الآن ليس لديه قرارا حاسما أو موقف محدد بشأن أزمة النهائي لذا ستكون هناك عدة أفكار سيطرحها على أعضاء الإدارة وشركة الكرة بحضور الشؤون القانونية في النادي والمحاميين الدوليين له.

ومن بين تلك الحلول المقترحة هي اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما أعلن الأهلي عنه سابقا لكنه لم يتقدم بالشكوى بشكل رسمي حتى الآن.

وتناقش الخطيب مع عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة في وقت سابق عن الأزمة، وأكد الأخير أنه في رأيه لا يوجد حلا مناسبا سوى اللجوء للمحكمة الرياضية.

لماذا؟

لأن من أصدر قرار إقامة المباراة في المغرب هو المكتب التنفيذي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو أعلى جهة سيادية فيه.

لذا حتى لجنة التظلمات في كاف لن تستطيع تغيير قرار المكتب التنفيذي.

وهنا تظهر مشكلة أخرى والتي بسببها لم يتقدم الأهلي بشكل رسمي للمحكمة الرياضية في شكواه ضد كاف.

الشكاوى في المحكمة الرياضية الدولية تنقسم لشقين، عادي ومستعجل.

الشق الأول أو العادي المشكلة فيه أنه ربما مع إجراءات سير الشكوى بشكل طبيعي قد لا يصدر القرار قبل موعد المباراة في الـ30 من شهر مايو الجاري.

وبناء عليه يفكر الأهلي في اللجوء للشكوى المستعجلة.

لكن من أجل حدوث ذلك، طالب عمرو شاهين نظيره الخطيب، بضرورة إقناع كاف بقبول الخصومة بين النادي والاتحاد ومن ثم تبت المحكمة الرياضية في الأمر.

إذ أنه من ضمن اللوائح الخاصة بالمحكمة الرياضية لمناقشة الشكاوى بشكل مستعجل أن يقبل الطرفين الخصومة.

لكن يظل السؤال ماذا سيحدث لو رفض كاف طلب الأهلي بقبول الخصومة في المحكمة الرياضية؟

لن تكون شكوى الأهلي مستعجلة وستكون إجراءاتها عادية وكما ذكرنا من قبل ربما يكون وقتها النهائي أقيم بالفعل.

حل ثان.. التهديد بعدم المشاركة

ومن أجل ذلك يفكر الخطيب في إعلان رفض الأهلي المثول لقرار كاف والتهديد بعدم المشاركة في النهائي طالما ظل الاتحاد الإفريقي متمسكا بإقامة النهائي في المغرب.

وسيواصل الأهلي طلبه بضرورة إقامة المباراة في ملعب محايد لأن إقامتها في المغرب هو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

لكن يفكر الخطيب ومسؤولو الأهلي ومحاموه في هل ذلك الحل قد يتسبب في عقوبات على الأهلي وفقا للوائح التي تنص على توقيع عقوبات على الفرق التي تمتنع عن المشاركة في المباريات أم أنه سيكون مخرجا للنادي من الأزمة؟

حل ثالث.. الموافقة بشروط

أما الحل الثالث الذي يفكر فيه الأهلي فهو إعلانه الموافقة على خوض المباراة في المغرب بشرط الحصول على ضمانات بتواجد طاقم تحكيم من أوروبا أو أمريكا الجنوبية.

هذا بالإضافة لطلب الحصول على تعهدات من المغرب بتسهيل سفر جماهير الأهلي وحمايتهم وضمان حضور عدد عادل لهم بالمناصفة مع الوداد.

موقف الفريق

بعد مناقشة الحلول المقترحة يظل السؤال ما هو موقف الفريق بالجهاز الفني واللاعبين من الأزمة؟

أصدر الخطيب قرارا بعزل فريق الكرة كليا عن الأزمة وطالب بتوفير أجواء تساعدهم جميعا على التركيز والاستعداد بأفضل شكل للنهائي.

وطلب الخطيب من الجهاز الفني واللاعبين التعامل مع المباراة أنها ستقام في المغرب كأسوأ الاحتمالات.

لذا عليهم الاستعداد دائما على أنهم سيخوضون المباراة في المغرب.

هذا بالإضافة لمنع الجهاز الفني واللاعبين من إجراء أحاديث إعلامية أو التعليق على الأزمة حتى عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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