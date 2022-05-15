نابولي يرسل جنوى إلى الدرجة الثانية في ليلة وداع القائد إنسيني

ودع فريق جنوى الدوري الإيطالي الممتاز وهبط إلى الدرجة الثانية بشكل رسمي بعدما خسر أمام نابولي بثلاثية دون رد في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة.

وفاز نابولي بثلاثية ليؤمن أكثر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما وصل إلى النقطة 76 بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن يوفنتوس الرابع والذي يتبقى له مباراة أكثر.

بينما هبط جنوى رسميا ويمتلك الآن 28 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير بجدول الترتيب.

تقدم نابولي في الدقيقة 32 بهدف سجله المهاجم النيجيري فيكتور أوسمين، ثم أضاف لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

قبل أن يختتم ستانيسلاف لوبتكا ثلاثية نابولي في الدقيقة 81.

وكانت المباراة هي الأخيرة لقائد فريق نابولي لورينزو إنسيني الذي ودع خلالها جمهور فريقه، وذلك قبل أن ينتقل في الموسم المقبل إلى فريق تورنتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي.

ويختتم نابولي مبارياته في الدوري الإيطالي بمواجهة سبيزيا في الجولة الأخيرة.

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